Буцаев: На мусороперерабатывающие заводы направят экосбор в рамках концессий

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сказал, что новые правила дадут возможность выделить дополнительные средства на концессионные проекты для российских субъектов, которые имеют низкий уровень бюджетной обеспеченности (менее 0,75). Деньги направят на формирование или реконструкцию объектов обработки, утилизации и комплексных объектов. Будут поддержаны именно концессионные проекты, сделки по которым охватывают около 80% рынка. В этом году получено заявок на строительство в 31 регионе 65 объектов, а в 2023 году запланировано строительство еще 35 объектов в 21 субъекте. Инвестиции составят 311 миллиардов рублей. Будет профинансировано до 95% от общего объема инвестиций, добавил Буцаев. Об этом пишет ТАСС.