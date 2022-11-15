Буцаев: На мусороперерабатывающие заводы направят экосбор в рамках концессий

Posted 15 ноября 2022, 18:54
Published 15 ноября 2022, 18:54
Modified 2 марта 2023, 14:35
Updated 2 марта 2023, 14:35
Новые правила расходования экосбора уже утвердило правительство.
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сказал, что новые правила дадут возможность выделить дополнительные средства на концессионные проекты для российских субъектов, которые имеют низкий уровень бюджетной обеспеченности (менее 0,75). Деньги направят на формирование или реконструкцию объектов обработки, утилизации и комплексных объектов. Будут поддержаны именно концессионные проекты, сделки по которым охватывают около 80% рынка. В этом году получено заявок на строительство в 31 регионе 65 объектов, а в 2023 году запланировано строительство еще 35 объектов в 21 субъекте. Инвестиции составят 311 миллиардов рублей. Будет профинансировано до 95% от общего объема инвестиций, добавил Буцаев. Об этом пишет ТАСС.
Постановлением правительства РФ от 06.10.2022 № 1770 «О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 25 марта 2022 г. № 467» предусмотрено новое направление расходования экосбора, который поступил в федеральный бюджет. Это создание, реконструкция объектов капитального строительства, необходимых для работы в области обращения с ТКО, в рамках концессии.
Законодательством предусмотрено расходование уплаченного представителями бизнеса экосбора на возведение и реконструкцию объектов, которые нужны для работы по обращению с ТКО и закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, а также возмещение утилизаторам понесенных ими расходов на утилизацию ТКО. В связи с тем, что концессионный подход получил большой отклик, будет расширена возможность использования денег экосбора на поддержку данных инвестпроектов. Об этом сообщил Георгий Петришин, который является директором по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО.
Реформа отрасли обращения с мусором стартовала первого января 2019 года в РФ. Благодаря ей обращение с ТКО станет более цивилизованным, уменьшатся объемы вывозимых отходов на полигоны и решится проблема с незаконными свалками.