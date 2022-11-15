Покупка нового автомобиля в кредит: преимущества и недостатки

Остерегайтесь высоких ставок финансирования. Те, кто покупает наличными, обладают большей переговорной силой и могут сэкономить время на покупку новой машины. Собираетесь взять кредит? Чем ниже ввод нулевого финансирования автомобиля, тем выше рассрочка и проценты. Стоит попробовать отдать подержанный автомобиль в качестве первоначального взноса. Это даст вам доступ к более низким процентным ставкам, а сумма финансирования станет намного ниже. Чем больше вход, тем лучше. В зависимости от ситуации может быть выгоднее оформить кредит в банке для оплаты автомобиля наличными. Вам нужно сравнить цены и посмотреть, сколько вам придется заплатить.