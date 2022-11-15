Покупка нового автомобиля в кредит: преимущества и недостатки

Posted 15 ноября 2022, 11:06
Published 15 ноября 2022, 11:06
Modified 2 марта 2023, 14:33
Updated 2 марта 2023, 14:33
Есть те, кто утверждает, что хорошая машина – это новая машина, но так ли это? Узнайте, стоит ли купить новую машину в кредит?
Вот некоторые из преимуществ покупки нового автомобиля. Но за всем этим стоит цена. Покупка новой машины дороже, и вам нужно сравнивать расходы, чтобы не возникло проблем в будущем.
Остерегайтесь высоких ставок финансирования. Те, кто покупает наличными, обладают большей переговорной силой и могут сэкономить время на покупку новой машины. Собираетесь взять кредит? Чем ниже ввод нулевого финансирования автомобиля, тем выше рассрочка и проценты. Стоит попробовать отдать подержанный автомобиль в качестве первоначального взноса. Это даст вам доступ к более низким процентным ставкам, а сумма финансирования станет намного ниже. Чем больше вход, тем лучше. В зависимости от ситуации может быть выгоднее оформить кредит в банке для оплаты автомобиля наличными. Вам нужно сравнить цены и посмотреть, сколько вам придется заплатить.
Еще один совет тем, кто меньше платит за нулевую машину, — покупать в начале года, когда дилерские центры распродают автомобили с двойной датой выпуска. Это хорошая возможность выторговать хорошую скидку и получить некоторые бонусы за свой автомобиль с нулевым пробегом. Вы также можете сэкономить на страховании автомобиля на нулевой километраж.
Есть и некоторые минусы покупки нового автомобиля, о которых нужно знать. Имейте в виду, что новый автомобиль амортизируется больше. Специалисты в сфере продаж автомобилей предупреждают, что после выхода из автосалона новый автомобиль уже обесценивается примерно на 15%. Они также заявляют, что наибольшая амортизация происходит в первые три года эксплуатации транспортного средства с нулевым пробегом. Так что, если вы планируете продать свой новый автомобиль до этого, подумайте об этом.
Осуществить мечту о покупке автомобиля может быть проще, чем вы думаете. С планированием и решимостью вы можете достичь своей цели. Если вы остро нуждаетесь в автомобиле в среднесрочной или краткосрочной перспективе, есть несколько альтернатив, которые могут помочь вам совершить эту покупку. Преимущество финансируемого автомобиля – немедленный вывоз автомобиля. Недостаток автокредитования — процентные платежи, которые различаются не только между дилерскими центрами и банками, но и в зависимости от стоимости каждого автомобиля.
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