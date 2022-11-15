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Posted 15 ноября 2022, 12:57

Published 15 ноября 2022, 12:57

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

Вячеслав Торчинский покидает пост директора Пермского цирка

Вячеслав Торчинский покидает пост директора Пермского цирка

15 ноября 2022, 12:57
Фото: Properm.ru.
Он возглавлял учреждение полтора месяца.

Директор Пермского цирка Вячеслав Торчинский покинет свою должность завтра, 16 ноября. Об этом со ссылкой на Росгосцирк сообщают в «АиФ –Прикамье».

В Российской государственной цирковой компании изданию сообщили, что Вячеслав Торчинский 3 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию. Планировалось, что он уволится 9 ноября. Однако, позже, экс-министр отозвал своё заявление и оформил лист временной нетрудоспособности. Увольнение состоится 16 ноября. Прекращение трудовых отношений, по данным издания, на эту дату перенёс сам Торчинский. Причину увольнения он не озвучил.

Вячеслав Торчинский возглавил Пермский цирк 30 сентября. Ранее занимал пост главы департамента культуры Перми, затем был министром культуры региона, возглавлял Самарский академический театр драмы им. Максима Горького. Планировалось, что Вячеслав Торчинский возглавит Пермскую художественную галерею, однако назначения так и не произошло.

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#Общество#Цирк#Увольнение#Торчинский
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