Вячеслав Торчинский покидает пост директора Пермского цирка

В Российской государственной цирковой компании изданию сообщили, что Вячеслав Торчинский 3 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию. Планировалось, что он уволится 9 ноября. Однако, позже, экс-министр отозвал своё заявление и оформил лист временной нетрудоспособности. Увольнение состоится 16 ноября. Прекращение трудовых отношений, по данным издания, на эту дату перенёс сам Торчинский. Причину увольнения он не озвучил.