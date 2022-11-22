Холодильник — лучший друг, если он сделан в Донецке!



Крестным отцом бытовых советских холодильников можно считать одного из основоположников космонавтики, создателя стартовых комплексов для ракет Владимира Павловича Бармина. В 1935 году он возглавлял компрессорную группу КБ московского завода «Компрессор». В составе специалистов Главного управления машиностроительной промышленности он был командирован в США для изучения производства компрессоров и холодильников. По словам участников группы, Бармин получил личное задание от наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе — изучить опыт по производству домашних холодильников, которые повсеместно входили в быт американцев. Молодой ученный собрал обширный материал и на основании его рекомендаций и выводов в Советском Союзе разрабатывают первые холодильники на фреоне для судов.

Первый бытовой компрессионный холодильник в СССР выпустили в 1937 году на Харьковском тракторном заводе. Для того, чтобы начать массовое производство холодильников пришлось потратить еще несколько предвоенных лет. К началу войны завод выпустил 3,5 тысячи единиц продукции.

О производстве холодильников для нужд населения в Советском Союзе вновь задумались лишь в конце 1940-х годов. 7 сентября 1949 года вышло Постановления Совета Министров об организации массового производства бытовых холодильников. Эту задачу поставили перед тремя министерствами — автомобильной и авиационной промышленности и транспортного машиностроения.

В результате первый массовый послевоенный холодильник разработали в КБ Московского автомобильного завода имени Сталина (позже был переименован в завод им. Лихачева). По чертежам конструкторского бюро был начат массовый выпуск в СССР первых бытовых холодильников «ЗИС — Москва» (позже «ЗИЛ — Москва) и „Саратов“. Именно они основой для всех последующих моделей советских холодильников первого поколения.

К концу 1950-х годов начинается массовое строительство заводов по выпуску бытовых холодильников для нужд советских граждан. И, тем не менее, эти заводы не могли удовлетворить растущих запросов и нужд советских граждан. К примеру, в 1962 году холодильники у себя дома имели 98,3% семей в США, 20% семей в Италии и лишь 5,3% семей в Советском Союзе.