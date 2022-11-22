Холодильник — лучший друг, если он сделан в Донецке!

Posted 22 ноября 2022, 20:56
Published 22 ноября 2022, 20:56
Modified 18 ноября, 14:43
Updated 18 ноября, 14:43
«Донецкий завод холодильников — один из крупнейших производителей на территории бывшего СССР».
Согласитесь, что холодильник — самое холодное место в доме, но отношение к нему всегда самое теплое. Завод по выпуску холодильников в Донецке известен не только всем жителям промышленного региона, но и далеко за его пределами. Более того, предприятие было одним из крупнейших производителей холодильников на территории бывшего СССР. Сломить работу завода, который сейчас носит название ООО «ДОНФРОСТ» не смогли ни «эпоха перемен» лихих 90-х, ни обстрелы 2014–2022 годов. Видимо, неспроста первые три десятка лет холодильники, выпускаемые заводом, назывались «Донбасс». А Донбасс, как известно, давно стал символом стойкости.
Догоним и перегоним
Крестным отцом бытовых советских холодильников можно считать одного из основоположников космонавтики, создателя стартовых комплексов для ракет Владимира Павловича Бармина. В 1935 году он возглавлял компрессорную группу КБ московского завода «Компрессор». В составе специалистов Главного управления машиностроительной промышленности он был командирован в США для изучения производства компрессоров и холодильников. По словам участников группы, Бармин получил личное задание от наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе — изучить опыт по производству домашних холодильников, которые повсеместно входили в быт американцев. Молодой ученный собрал обширный материал и на основании его рекомендаций и выводов в Советском Союзе разрабатывают первые холодильники на фреоне для судов.
Первый бытовой компрессионный холодильник в СССР выпустили в 1937 году на Харьковском тракторном заводе. Для того, чтобы начать массовое производство холодильников пришлось потратить еще несколько предвоенных лет. К началу войны завод выпустил 3,5 тысячи единиц продукции.
О производстве холодильников для нужд населения в Советском Союзе вновь задумались лишь в конце 1940-х годов. 7 сентября 1949 года вышло Постановления Совета Министров об организации массового производства бытовых холодильников. Эту задачу поставили перед тремя министерствами — автомобильной и авиационной промышленности и транспортного машиностроения.
В результате первый массовый послевоенный холодильник разработали в КБ Московского автомобильного завода имени Сталина (позже был переименован в завод им. Лихачева). По чертежам конструкторского бюро был начат массовый выпуск в СССР первых бытовых холодильников «ЗИС — Москва» (позже «ЗИЛ — Москва) и „Саратов“. Именно они основой для всех последующих моделей советских холодильников первого поколения.
К концу 1950-х годов начинается массовое строительство заводов по выпуску бытовых холодильников для нужд советских граждан. И, тем не менее, эти заводы не могли удовлетворить растущих запросов и нужд советских граждан. К примеру, в 1962 году холодильники у себя дома имели 98,3% семей в США, 20% семей в Италии и лишь 5,3% семей в Советском Союзе.
Под маркой «Донбасс»
В годы расширенной шестой пятилетки (семилетний план развития народного хозяйства СССР с 1959 по 1965 годы) развитие Донецка шло стахановскими темпами. Наряду с тяжелой развивались легкая и пищевая промышленность. Начали работать швейная фабрика им. Володарского, кондитерская фабрика, маргариновый, молочный и пивоваренный заводы, мясокомбинат и многие другие предприятия.
Но одним из главных событий 1963 года стало открытие Донецкого завода бытовых холодильников. По тем временам это было большое и современное предприятие. Проектная мощность предполагала выпуск до 75 тысяч холодильников в год. Правда, модельный ряд их ограничен холодильниками марки «Донбасс». Но отдадим должное качеству их производства — во многих семьях даже сегодня можно встретить работающие холодильники 1960-х годов выпуска.
«Во многих семьях даже сегодня можно встретить работающие холодильники „Донбасс“ 1960-х годов выпуска».
Первые холодильники «Донбасс» отличались скругленным дизайном, хромированной ручкой для открывания дверей, высокопрочным эмалированным покрытием, которое десятилетиями не дает металлу покрыться коррозией. Один из немногих недостатков этого агрегата — достаточно шумная работа. Но в те годы, на такую мелочь никто из потребителей не обращал внимания. В первую очередь стояла задача удовлетворить запросы граждан в качественной бытовой технике.
«Шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия прошли в режиме наращивания объемов производства и расширения модельного ряда. К 1980 году производилось уже семь моделей холодильников, а объем доведен до 300 тысяч холодильников в год», — рассказывает заместитель директора по техническим вопросам ООО «ДОНФРОСТ» Михаил Бабич.
«60-е и 70- е годы: в режиме наращивания объемов производства».
Старшее поколение наверняка помнит холодильники с механическими замками — для того, чтобы открыть-закрыть такой аппарат требовалось приложить усилие. Дети дошкольного возраста с такой задачей точно не справлялись. Поэтому, когда в 70-м году донецкий завод холодильников впервые выпустил партию холодильников «Донбасс-3» с магнитным затвором дверей, мечтой каждой семьи стало сменить старый «Донбасс» с механической защелкой на новый.
Начиная с 1980 года, продукция завода выходит на мировой рынок сбыта. Холодильники экспортируются в Польшу, Венгрию и Кубу. Восьмидесятые годы стали периодом расцвета предприятия — модельный ряд увеличился вдвое — выпускалось уже 15 моделей агрегатов, среди них (в 1988 году) — первый в истории завода двухкамерный холодильник.
«В 1988 году освоен выпуск двухкамерных холодильников».
«Модельный ряд увеличился вдвое».
NORD: по высочайшим стандартам качества
Холодильники под маркой «Донбасс» выпускались до 1991 года, пока предприятие не сменило свой бренд, оно стало называться акционерное общество «НОРД», а дверцы выпускаемых рефрижераторов с тех пор стал украшать логотип NORD. Гордостью преобразованного и реконструированного предприятия стал выпуск первого трехдверного холодильника NORD 225 общим объемом 350 литров, который пользовался большим спросом у покупателей.
«Завод „Норд“ освоил выпуск новых моделей холодильников, холодильного оборудования для магазинов, а также газовых плит и бойлеров».
Отметим, что 90-е годы после развала СССР, многие промышленные предприятия переживали с большими трудностями и проблемами, и если не прекращали свое существование, то снижали объемы производства. ООО «Норд», в это время, напротив, продолжал совершенствовать технологию, осваивать новые виды продукции. Так, в 1993 году предприятие стало выпускать набирающие у потребителей популярность морозильные камеры; в 1996 — впервые приступили к производству кондиционеров, сначала бытовых, в дальнейшем промышленных для локомотивов, экскаваторов, кранов и т. д.
«В 1992 году закончена реконструкция завода, сделавшая возможным производство холодильников принципиально новой, панельной, конструкции с пенополиуретановой теплоизоляцией вместо стекловолокна. А в 2001 году закончена самая масштабная реконструкция в истории завода. Она связана с внедрением новых, экологически чистых, неразрушающих озон хладагентов и вспенивателей», — рассказывает Михаил Бабич.
Кроме того, 2000-е годы стали для предприятия этапом освоения новых рынков сбыта — это страны Евросоюза. Конечно, это стало возможным благодаря тому, что качество холодильников «Норд» было на высоте. Высочайшие стандарты качества предприятия подтверждены сертификатом Европейского союза ISO 9001:2008 и международной системы сертификации TÜV Thüringen. Это означает кроме всего прочего, что в производстве применяются только экологически чистые материалы, безопасные для природы и человека. Однако главным и самым важным рынком сбыта была и остается Россия.
«Завод стал постоянным участником конкурса „100 лучших товаров“, выигрывал региональные и государственные награды», — сообщает замдиректора ООО «ДОНФРОСТ».
Это интересно
К 2013 году годовой объем выпуска продукции АО «НОРД» составлял 1 миллион холодильников и морозильников.
Завод занимал 2-е место по объему выпуска продукции в СНГ. Каждую минуту с конвейера сходило 3 холодильника.
Около 40% выпускаемых АО «НОРД» холодильников экспортируется в страны Западной Европы.
«НОРД» умер. Да здравствует «ДОНФРОСТ»!
С началом вооруженного конфликта в 2014 году в Донбассе, завод не прекращал работу, несмотря обстрелы. При этом «Норд» все еще принадлежал украинским производителям, и вся прибыль уходила на Украину. Тем не менее, сотрудники предприятия в это непростое время были с рабочим местом и получали зарплату.
В 2015 году ПАО «Норд» выпустило 162,781 тысяч холодильников и морозильников, реализовало 162,827 тысяч, что соответственно на 52,1% и 52,3% меньше аналогичных показателей 2014 года. В 2016 году количество выпущенной продукции упало еще существеннее. Объяснение такому снижению показателей самое простое — холодильники «Норд» реализовывались не столько на Украине, сколько в России и других странах бывшего СССР, а с 2014 года, понятно, эта площадка была утеряна.
Летом 2016 года украинское руководство «Норда» объявило о прекращении работы предприятия.
«По случайному стечению обстоятельств в это же время появился российский инвестор, который рискнул в такое опасное время взять завод в свое управление. Так на базе производственной площадки по выпуску холодильной техники известного бренда NORD в Донецк в 2016 году было создано Предприятие ООО „ДОНФРОСТ“, — рассказывает Михаил Бабич.
«В 2016 году на базе предприятия „Норд“ было создано ООО „ДОНФРОСТ“.
За 6 лет истории «ДОНФРОСТ» предприятие наращивало объемы производства и вынужденно догонял упущенное время по модернизации холодильников. «Так появился новый дизайн холодильников, LED-освещение. На сегодняшний день уже завершен проект „Новая дверь“, который полностью изменил „лицо“ нашего холодильника», — поделился замдиректора завода.
«Сейчас у нас будут выпускаться холодильники очень красивого оранжевого цвета. Я уверена, что эта модель найдет отклик в душе наших покупателей, потому что это очень современно и красиво», — добавила заместитель директора по сбыту и снабжению ООО «ДОНФРОСТ» Наталья Резниченко.
Восемьдесят процентов холодильников завода «Донфрост» реализуются в РФ, остальные 20% — в Беларуси и ЛДНР. Объем производства холодильников «ДОНФРОСТ» в настоящее время составляет 180 тысяч штук в год — это 5% от всего объема выпускаемых в России. Средняя стоимость современного холодильника марки «ДОНФРОСТ» составляет 20-25 тысяч рублей.
Почти 60-летний опыт трудового коллектива, оснащение производства европейским оборудованием, постоянное стремление к развитию технологий и совершенствованию продукции позволяет предприятию выдерживать жесткую конкуренцию, выпускать новые модели холодильников, идти в ногу со временем и предлагать партнерам выгодные условия развития бизнеса. Завод входит в структуру холдинга «ДИОРИТ», который занимает лидирующие позиции среди операторов российского рынка бытовой техники и электроники.
«Продукция Норда хорошо известна во всем бывшем Советском Союзе и за его пределами»