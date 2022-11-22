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Posted 22 ноября 2022, 03:28

Published 22 ноября 2022, 03:28

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Полиция назвала число ДТП в Перми с начала года

22 ноября 2022, 03:28
Среди погибших в авариях с начала года есть и несовершеннолетние.

В Перми с начала года произошло 587 ДТП, в которых погибли 29 человек (двое из них — дети), еще 725 человек получили различные травмы, отчитались в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сотрудники полиции огласили статистику в предверии третьего воскресенья ноября, когда во всем мире отмечают День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Одно из последних громких ДТП с Перми случилось в октябре. Автомобиль влетел на остановку, где сбил несколько человек. Последняя пострадавшая все еще находится в больнице, сообщали Properm.ru в краевом Минздраве.

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