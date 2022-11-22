Телетрапы могут включить в пермском аэропорту в августе следующего года

Телескопические трапы в пермском аэропорту были смонтированы в начале сентября 2020 года в рамках проекта реконструкции инженерных сооружений Большого Савино. Планировалось, что уже в середине сентября они будут введены в эксплуатацию, однако в итоге их запуск состоялся 15 января 2021 года. Через два месяца, 15 марта, работа телетрапов была приостановлена из-за возобновления работ по реконструкции инфраструктуры аэропорта — перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки.