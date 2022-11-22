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Posted 22 ноября 2022, 13:23

Published 22 ноября 2022, 13:23

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Телетрапы могут включить в пермском аэропорту в августе следующего года

Телетрапы могут включить в пермском аэропорту в августе следующего года

22 ноября 2022, 13:23
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Никогданибудь
Такое решение принято в ходе встречи краевых чиновников с федеральным минтрансом.

Телетрапы в международном аэропорту Пермь могут открыться в августе 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова.

Это решение было принято на встрече руководителя краевого минтранса с заместителем федерального министра транспорта Василием Десятковым, руководителями ФКУ «Ространсмодернизация» (заказчик реконструкции аэропортовой инфраструктуры) и подрядчиком АО «Стройтрансгаз».

По контракту окончание работ планируется в сентябре 2023 года. Краевые власти попросили заказчика и подрядчика завершить работы в августе, под основные мероприятия к 300-летию Перми.

Телескопические трапы в пермском аэропорту были смонтированы в начале сентября 2020 года в рамках проекта реконструкции инженерных сооружений Большого Савино. Планировалось, что уже в середине сентября они будут введены в эксплуатацию, однако в итоге их запуск состоялся 15 января 2021 года. Через два месяца, 15 марта, работа телетрапов была приостановлена из-за возобновления работ по реконструкции инфраструктуры аэропорта — перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки.

Проектирование и реконструкция аэропорта «Большое Савино» оценены в 1 млрд рублей.

#Общество#Никогданибудь#Аэропорт
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