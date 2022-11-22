Телетрапы могут включить в пермском аэропорту в августе следующего года

Posted 22 ноября 2022, 13:23
Published 22 ноября 2022, 13:23
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
Телетрапы в международном аэропорту Пермь могут открыться в августе 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министра транспорта Пермского края Сергея Вешнякова.
Это решение было принято на встрече руководителя краевого минтранса с заместителем федерального министра транспорта Василием Десятковым, руководителями ФКУ «Ространсмодернизация» (заказчик реконструкции аэропортовой инфраструктуры) и подрядчиком АО «Стройтрансгаз».
По контракту окончание работ планируется в сентябре 2023 года. Краевые власти попросили заказчика и подрядчика завершить работы в августе, под основные мероприятия к 300-летию Перми.
Телескопические трапы в пермском аэропорту были смонтированы в начале сентября 2020 года в рамках проекта реконструкции инженерных сооружений Большого Савино. Планировалось, что уже в середине сентября они будут введены в эксплуатацию, однако в итоге их запуск состоялся 15 января 2021 года. Через два месяца, 15 марта, работа телетрапов была приостановлена из-за возобновления работ по реконструкции инфраструктуры аэропорта — перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки.
Проектирование и реконструкция аэропорта «Большое Савино» оценены в 1 млрд рублей.