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Posted 22 ноября 2022, 13:31

Published 22 ноября 2022, 13:31

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Валерий Лимаренко: Мы выполняем задачи по переселению граждан из аварийных домов

22 ноября 2022, 13:31
Острова достигли высоких показателей по ликвидации ветхого фонда

В Сахалинской области продолжается программа по переселению граждан из аварийного жилья, рассчитанная на 2021-2026 годы. Так, на Шикотане в селе Малокурильском сдан трёхэтажный дом, квартиры в котором курильчане получили взамен аварийных.

Здание строили с учётом местных условий. Шикотан находится в сейсмоопасной зоне, поэтому дом возводился по технологии, рассчитанной на подземные толчки силой до 9 баллов. Также выполнено усиленное покрытие фасада, которое способно выдержать сильный ветер - привычное явление для островов.
Новый дом в Малокурильском стал четвёртой новостройкой за последние два года, плюс достраивают ещё два дома на 28 и 24 квартиры. Ключи от квартир получат переселенцы из «авариек». Пять домов для этих целей возводят на Шикотане в Крабозаводском. Помимо того, летом новоселье отметили 12 семей на Кунашире.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу – в ближайшие годы решить квартирный вопрос для жителей аварийных домов на Сахалине и Курилах. На сегодня островной регион является одним из лидеров по переселению людей из ветхого жилья в благоустроенные квартиры. Портал Sakh.online приводит статистику: в 2020 году в островном регионе завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Губернатор островной области добился дополнительного финансирования из федерального центра на реализацию новой региональной программы расселения, рассчитанной на 2021-2026 годы. В 2021 году жилищные условия улучшили около 4 тыс. человек. В этом году планируется расселить почти 6 тыс. человек. Недавно Сахалинская область получила 8,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья.

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