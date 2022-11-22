Жительница Пермского края попала под суд за рассказы о болезни знакомой

Posted 22 ноября 2022, 03:55
Published 22 ноября 2022, 03:55
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
Жительницу Уинского округа признали виновной в незаконном распространении сведений о частной жизни знакомой, которые составляют личную тайну. В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что женщина отправляла голосовые сообщения местным жителям с информацией о том, что у знакомой есть некое заболевание, чем причинила вред ее репутации.
Злоумышленница полностью признала вину и раскаялась. Суд решил оштрафовать ее на 10 тыс. рублей. При этом по ч. 1 ст. 137 УК РФ штраф может составлять до 200 тыс. рублей.