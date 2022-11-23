Александр Лебзяк. Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу

Posted 23 ноября 2022, 07:07
Published 23 ноября 2022, 07:07
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
Особое внимание уделяется дыхательной практике — боксеру важно уметь восстанавливать дыхание после удара, чтобы не получить нокаут.
Согласно правилам, во время боя соперники используют перчатки. Они борются на ринге от 3 до 12 раундов, каждый из которых длится по 3 минуты. Существует стереотип, что бокс — один из самых кровавых видов спорта, но это не совсем так. Его предшественником, существовавшим еще в Древней Греции, считается борьба, напоминавшая кулачные бои без правил, которые нередко приводили к смертельному исходу. Но к современному боксу, зародившемуся в начале XVIII века в Англии, такая жестокость не имеет отношения. За много лет развития соревнования стали более безопасными, а поединки проводятся с соблюдением строгих правил: чтобы минимизировать травмы, боксерам запрещается бить соперника ниже пояса, по затылку, почкам или спине, а также бороться, удерживать противника, держаться за канаты и бить соперника в нокдауне. У бокса есть собственная эстетика — спортсмены стараются избегать грязных приемов, учатся преодолевать себя, закаляют собственный характер.
Сегодня многие люди занимаются боксом в целях самозащиты. Регулярные тренировки также помогают развить гибкость, мышцы, сбросить лишний вес; развить психологическую устойчивость и скорость принятия решений. Главное — попасть к хорошему тренеру. Спортсмены утверждают, что качество тренерской работы можно распознать во время разминки: в первую очередь, хороший наставник научит начинающего боксера переносу веса с одной ноги на другую и технике разворота. По словам специалистов, только после этого можно переходить к изучению ударов и оттачивать их.
И у профессионального, и у любительского бокса много преимуществ, но, несмотря на это, его популярность за последнее время снизилась. Многие спортсмены отмечают, что сегодня о чемпионах по боксу известно меньше, чем о чемпионах мира по смешанным единоборствам. Чтобы исправить ситуацию, в 2021 году Федерация бокса России объявила о планах по увеличению количества спортсменов до 1,5 миллиона человек в течение четырех лет.
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Спортсмен — это человек, который представляет Родину
Бокс вдохновил Александра Лебзяка в раннем детстве, во время Олимпиады-80. Именно тогда в маленький поселок Магаданской области, где жила семья будущего спортсмена, приехал тренер по физической культуре, знающий бокс и запрещенное на тот момент каратэ. Старший брат привел Александра в секцию, и бокс стал главным делом его жизни.
За долгие годы тренировок Александр не раз становился победителем и призером всевозможных российских и международных турниров. В 2000 году он стал олимпийским чемпионом, обладателем «большого шлема» любительского бокса. Сейчас Александр является президентом федерации бокса Московской области, где ведет тренерскую деятельность.
«Спортсмен — это человек, который представляет свою Родину на международной арене. На тебя уже смотрят более молодые спортсмены. Даже тем мальчикам, которые у меня выигрывают или тренерами становятся, я говорю: „Ребята, помимо спортивных качеств у вас должно быть человеческое качество. Потому что на вас смотрят уже более молодые ребята, они хотят, как вы, быть — лидерами“».
Александр убежден: чтобы достичь успехов в профессиональном боксе, нужно очень много трудиться и оставлять все свои проблемы за пределами ринга. Нужно думать только о тренировке — тогда все получится.