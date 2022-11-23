Эксперты заявили о дефиците легковых автомобилей в России. Как власти решают эту проблему?

Проблема в том, что производители без конкуренции могут устанавливать любые цены. К примеру, «отечественный» электромобиль Evolute i-Pro (на самом деле, китайский Dongfeng Aeolus E70) стоит в 2,3 раза дороже, чем в Китае. Известно, что производитель электромобиля, «Моторинвест» получает разные льготы по специнвестконтракту с Минпромторгом, да и таможенную очистку по полной пошлине ему проводить не нужно.