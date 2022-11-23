Эксперты заявили о дефиците легковых автомобилей в России. Как власти решают эту проблему?

Posted 23 ноября 2022, 07:55
Published 23 ноября 2022, 07:55
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В России не настроен параллельный импорт автомобилей, а собственное производство еще не развито. Цены на машины стали заоблачными — даже президент Владимир Путин требует их снизить. Издание «Новые известия» пыталось выяснить, почему цены на «легковушки» не падают, и кто в этом виноват.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, российский авторынок находится в состоянии абсолютного дефицита. В прежние годы продавалось 1,5 млн машин в год, а в этом году большим достижением будет продажа 550–600 тыс. легковушек. Из-за взлетевших цен дилеры не могут удовлетворить спрос покупателей.
Эксперты ожидают, что чиновники будут развивать конкуренцию среди отечественных производителей. При грамотной работе властей можно привлечь иностранных инвесторов в регионы и создавать новые рабочие места, считают специалисты. Например, Калужская область быстро стала новым центром автопромышленности наравне с Ленинградской областью, которая находится близко к европейским странам и имеет выход к морю.
Решительных шагов ждут от главы Калининградской области Антона Алиханова (в регионе работает «Автотор», который обещал вернуться в следующем году), губернатора республики Татарстан Рустама Минниханова («Соллерс» намерен наладить производство китайских машин) и других регионов. Однако губернаторы не объявляют о мерах поддержки автоотрасли и возобновлении производства отечественных автомобилей.
Пока региональные власти решают другие вопросы, например, обеспечение мобилизованных одеждой и техникой, федеральное правительство предоставляет населению субсидии. При покупке в кредит отечественного автомобиля государство оплачивает 20% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока), а при покупке российского электромобиля — 35% стоимости, но не более 925 тыс. рублей.
Проблема в том, что производители без конкуренции могут устанавливать любые цены. К примеру, «отечественный» электромобиль Evolute i-Pro (на самом деле, китайский Dongfeng Aeolus E70) стоит в 2,3 раза дороже, чем в Китае. Известно, что производитель электромобиля, «Моторинвест» получает разные льготы по специнвестконтракту с Минпромторгом, да и таможенную очистку по полной пошлине ему проводить не нужно.
Субсидии от государства идут не на поддержку спроса и покупателей автомобилей, а нескольким производителям — во второй половине 2022 года поддержка спроса на машины стоила госказне 20,7 млрд рублей. Кроме того, Минпромторг через Фонд развития промышленности хочет выделить многомиллиардные субсидии для создания автокомпонентов в России.
Параллельный импорт автомобилей у нас не запущен. Для процедуры, согласно Техрегламенту Таможенного союза, нужно получить разрешительные документы от самого автопроизводителя. Российским импортерам никто такие документы не дает. Или нужно оформить на каждую машину 22 протокола испытаний на полигоне в Дмитрове, что невозможно.
В России действует «серая» схема завоза машин в частном порядке. Однако она действует в обход официальных поставок и дорого обходится. В итоге при выборе нового автомобиля покупатель оказывается перед выбором: или взять дорогую машину без гарантии, ввезенную в частном порядке, или сверхдорогой автомобиль, но от официального дилера с гарантией.