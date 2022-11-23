Газпромбанк Автолизинг продлевает программу льготного лизинга Минпроторга



Весь модельный ряд автомобилей, включенных в фирменную «Программу льготного лизинга», доступен клиентам компании с выгодой до 200 00 рублей при условии заключения договора финансовой аренды на срок от 27 до 60 месяцев и внесении авансового платежа до 30%.

Скидки по «Программе льготного лизинга» не суммируются со скидками, доступными в рамках других действующих акций компании.