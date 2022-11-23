Пермяки смогут посетить выставку «Сбежавшие куклы вернулись» до конца ноября

Создавая в 1982 году детский кукольный коллектив во Дворце фабрики «Гознак», Вера Михайловна не задумывалась, что работа с детьми увлечет ее настолько, что она отдаст этому творчеству 30 лет, а из артистки превратится в режиссера и педагога. Будет придумывать и создавать вместе с ребятами десятки кукол, спектаклей, концертных номеров. Ей открылось, что дети все талантливы от природы, а на сцене с куклой они раскрывают все свои способности и становятся настоящими творцами.