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Posted 23 ноября 2022, 09:23

Published 23 ноября 2022, 09:23

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Пермяки смогут посетить выставку «Сбежавшие куклы вернулись» до конца ноября

Пермяки смогут посетить выставку «Сбежавшие куклы вернулись» до конца ноября

23 ноября 2022, 09:23
Фото: Виктор Михалев.
По словам Веры Лапшиной, автора выставки, возраст некоторых кукол достигает 70 лет.

В Пермской Арт-Резиденции до 30 ноября продлили работу выставки «Сбежавшие куклы вернулись» Веры Лапшиной, члена Пермского регионального отделения Союза театральных деятелей ФР, актрисы кукольного и драматического театра, педагога дополнительного образования.

Создавая в 1982 году детский кукольный коллектив во Дворце фабрики «Гознак», Вера Михайловна не задумывалась, что работа с детьми увлечет ее настолько, что она отдаст этому творчеству 30 лет, а из артистки превратится в режиссера и педагога. Будет придумывать и создавать вместе с ребятами десятки кукол, спектаклей, концертных номеров. Ей открылось, что дети все талантливы от природы, а на сцене с куклой они раскрывают все свои способности и становятся настоящими творцами.

За 30 лет театр кукол «Лягушонок» поставил десятки спектаклей, участвовал во многих конкурсах и фестивалях. Сотни раз показывал своим маленьким зрителям кукольные представления. За эти годы созданы множество кукол — от огромных, выше человеческого роста, до средних и самых маленьких. На выставке «Сбежавшие куклы вернулись» зрители могут встретиться со своим детством.

Вера Лапшина:— Сейчас некоторым куклам 25–30 лет. Но есть такие, у которых солидный возраст — 50, 60, 70 лет. Эти куклы — подарки из разных театров — они тоже выступали на детских подмостках. Их называют «драгоценными ископаемыми». Эти куклы сейчас на выставке.

Выставка организована МБУК «Пермская дирекция» при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

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