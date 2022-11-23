Пермяки смогут посетить выставку «Сбежавшие куклы вернулись» до конца ноября

Posted 23 ноября 2022, 09:23
Published 23 ноября 2022, 09:23
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В Пермской Арт-Резиденции до 30 ноября продлили работу выставки «Сбежавшие куклы вернулись» Веры Лапшиной, члена Пермского регионального отделения Союза театральных деятелей ФР, актрисы кукольного и драматического театра, педагога дополнительного образования.
Создавая в 1982 году детский кукольный коллектив во Дворце фабрики «Гознак», Вера Михайловна не задумывалась, что работа с детьми увлечет ее настолько, что она отдаст этому творчеству 30 лет, а из артистки превратится в режиссера и педагога. Будет придумывать и создавать вместе с ребятами десятки кукол, спектаклей, концертных номеров. Ей открылось, что дети все талантливы от природы, а на сцене с куклой они раскрывают все свои способности и становятся настоящими творцами.
За 30 лет театр кукол «Лягушонок» поставил десятки спектаклей, участвовал во многих конкурсах и фестивалях. Сотни раз показывал своим маленьким зрителям кукольные представления. За эти годы созданы множество кукол — от огромных, выше человеческого роста, до средних и самых маленьких. На выставке «Сбежавшие куклы вернулись» зрители могут встретиться со своим детством.
Выставка организована МБУК «Пермская дирекция» при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.