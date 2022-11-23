В отношении водителя КАМаЗа, насмерть сбившего на пешеходном переходе в Перми девушку, возбуждено дело

Posted 23 ноября 2022, 03:53
Published 23 ноября 2022, 03:53
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В Перми возбуждено уголовное дело в отношении водителя КАМаЗа, который сбил девушку на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
21 ноября около 17:10 35–летний житель Татарстана, управляя автомашиной КАМаЗ, на перекрестке улиц Лодыгина и Куйбышева в Перми при повороте направо на разрешающий сигнал светофора наехал на 24-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу ул. Куйбышева.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении.
В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.