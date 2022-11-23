В отношении водителя КАМаЗа, насмерть сбившего на пешеходном переходе в Перми девушку, возбуждено дело

21 ноября около 17:10 35–летний житель Татарстана, управляя автомашиной КАМаЗ, на перекрестке улиц Лодыгина и Куйбышева в Перми при повороте направо на разрешающий сигнал светофора наехал на 24-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу ул. Куйбышева.