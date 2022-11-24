«Любые соревнования — это работа над ошибками и приобретение нового опыта»

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Вольная борьба — это вид спортивных единоборств, в котором запрещены ударные техники, но используются различные приемы: захваты, броски, подсечки, перевороты. Считается, что вольная борьба произошла от вида единоборства кэтч (с английского —«хватать»), который был образован из развлечений шахтеров графства Ланкашир в АнглииXVI-XVII веков. Более известным этот вид спорта стал в XVIII веке в Великобритании,благодаря цирковым представлениям со схватками борцов, проходившим на ярмарках ипраздниках. В кэтче запрещено бить соперника — с ним можно было только бороться.Возможно, поэтому большей популярностью в то время пользовались жестокие и зрелищные кулачные бои. В отличие от вольной борьбы, в кэтче противникам разрешалось душить друг друга,выкручивать и заламывать суставы на руках и ногах. Бой продолжался до момента, когдасоперник уже не в состоянии продолжать матч. Объединяет эти виды единоборств то, что вобоих поединок проходит в стойке и на земле, а, чтобы бросить или свалить соперника, можно брать его за любую часть тела, делать подножки и подсечки. Соревнования по вольной борьбе в основном проходят в исходном положении — партере на коленях, при этом спортсмены могут захватывать руками ноги противника и задействовать приемы сиспользованием ног. Кэтч обрел популярность в США, когда после гражданской войны 1861–1865 в страненачалось активное развитие индустрии развлечений. В городах проводили любительскиематчи профессиональных борцов, во время которых запрещались удушающие и болевыеприемы. Так и появилась современная вольная борьба, а в 1904 году этот вид спорта впервые включили в программу Летних Олимпийских игр в Сент-Луисе. В Российской империи первым чемпионом по вольной борьбе стал Георг Гаккеншмидт в 1904 году — ранее в стране почти никто не знал об этом виде единоборств. Во время гастролей в США борец Иван Поддубный, изначально состязавшийся во французском стиле, освоил вольную борьбу и стал чемпионом этого направления. Благодаря ему, после Второй мировой войны вольно-американский стиль стал набирать популярность: за несколько лет в СССР была создана сильная школа вольной борьбы, и уже в 1952 году два советских борца завоевали золото на Олимпиаде.

