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Posted 25 ноября 2022, 07:03

Published 25 ноября 2022, 07:03

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

ГУФСИН собирается построить в Перми два дома для сотрудников рядом с колонией

25 ноября 2022, 07:03
Если аукцион будет разыгран, то новые дома появятся в Перми до конца ноября 2025 года.

В Перми ГУФСИН ищет подрядчика для строительства двух домов для сотрудников. Два девятиэтажных здания должны появиться рядом с СИЗО №5 и ИК №29 на участке на улице Соликамской, 246а. Из федерального бюджета победителю конкурса могут заплатить максимум 548 млн рублей, следует из реестра госзакупок. В каждом здании должно быть по 56 квартир.

Победитель аукциона должен снести на территории кирпичные здания площадью 15,8 кв. м, расчистить территорию от кустарников и срубить деревья на этапе подготовительных работ.

Работы по строительству домов победитель конкурса должен завершить до 30 ноября 2025 года. Победителя ГУФСИН должны выбрать в начале декабря.

Ранее аукцион на строительство дома объявлело МВД России по Пермскому краю. Однако победитель уклонился от подписания контракта.

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