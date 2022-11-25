ГУФСИН собирается построить в Перми два дома для сотрудников рядом с колонией

Posted 25 ноября 2022, 07:03
Published 25 ноября 2022, 07:03
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В Перми ГУФСИН ищет подрядчика для строительства двух домов для сотрудников. Два девятиэтажных здания должны появиться рядом с СИЗО №5 и ИК №29 на участке на улице Соликамской, 246а. Из федерального бюджета победителю конкурса могут заплатить максимум 548 млн рублей, следует из реестра госзакупок. В каждом здании должно быть по 56 квартир.
Победитель аукциона должен снести на территории кирпичные здания площадью 15,8 кв. м, расчистить территорию от кустарников и срубить деревья на этапе подготовительных работ.
Работы по строительству домов победитель конкурса должен завершить до 30 ноября 2025 года. Победителя ГУФСИН должны выбрать в начале декабря.
Ранее аукцион на строительство дома объявлело МВД России по Пермскому краю. Однако победитель уклонился от подписания контракта.