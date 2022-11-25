ГУФСИН собирается построить в Перми два дома для сотрудников рядом с колонией

В Перми ГУФСИН ищет подрядчика для строительства двух домов для сотрудников. Два девятиэтажных здания должны появиться рядом с СИЗО №5 и ИК №29 на участке на улице Соликамской, 246а. Из федерального бюджета победителю конкурса могут заплатить максимум 548 млн рублей, следует из реестра госзакупок. В каждом здании должно быть по 56 квартир.