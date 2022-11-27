МВД России взыскивает с пермского следователя три миллиона рублей

В судебном решении указывается, что при служебном расследовании факта утраты вещдоков было выяснено, что пакет, в который были упакованы изъятые у Плотникова ценности следователь оставила в служебном кабинете. Когда она вернулась туда на следующий день, выяснилось, что его там нет. Предполагалось, что упаковку, вместе с находившимися в ней предметами, могли вынести вместе с мусором при уборке этажей. По результатам служебной проверки был установлен факт нарушения служебной дисциплины, на причастных к пропаже вещдоков сотрудников было наложено взыскание.