МВД России взыскивает с пермского следователя три миллиона рублей

Posted 27 ноября 2022, 10:56
Published 27 ноября 2022, 10:56
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
Кировский районный суд приступил к рассмотрению гражданского иска МВД России к следователю полиции. Ведомство взыскивает более 3 млн рублей, как поясняют в суде — за пропавшие во время расследования уголовного дела вещественные доказательства. Судя по картотеке дел суда, речь идет об эпизоде со следователем отдела по расследованию особо тяжких преступлений Мотовилихинского района Мариной Мингалевой. Речь, по информации журналиста Properm.ru, идет о пропаже при расследовании уголовного дела двух золотых часов, одни из которых — швейцарские, люксовой марки Ulysse Nardin.
Как сообщали источники в правоохранительных органах, в феврале 2016 года в главном следственном управлении ГУ МВД региона возбудили уголовное дело в отношении ряда пермских предпринимателей по факту мошенничества организованной группой и вымогательства в целях получения имущества в особо крупном размере. Во время обысков у одного из фигурантов — Александра Плотникова — были изъяты ценности. В августе 2018 года уголовное дело было прекращено на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ — из-за отсутствия состава преступления.
Однако, после того, как расследование уголовного дела было прекращено, его бывший фигурант Плотников так и не получил изъятые в качестве вещественных доказательств ценные вещи. В 2020 году в Ленинском районном суде он взыскал за счет казны России возмещение нанесенного действиями сотрудников правоохранительных органов материального ущерба 3,17 млн рублей. Как указывается в судебном решении, Плотников пытался забрать изъятые вещдоки у следствия, но ему было отказано — по причине утраты ценностей.
Плотников предоставил в суд данные оценочной фирмы, указавшей примерную стоимость пропавших вещдоков. Однако, как указывается в решении суда, представить данные о том, что были изъяты именно эти предметы и именно такой стоимости не представлялось возможным — они пропали.
Судя по данным судебного решения о возмещении Плотникову ущерба, в качестве вещдоков были изъяты диктофон примерной стоимостью 8,9 тыс. рублей, швейцарские часы Ulysse Nardin из металла жёлтого цвета (золота) с золотым бласлетом стоимостью 40 тыс долларов США и часы «Восток» из металла жёлтого цвета (золота) с кожаным ремешком стоимостью 300 тыс. рублей. В своем иске Плотников указал, что он считает, что обыск и изъятие имущества, — и оформление документов произведены должностными лицами с нарушением требований части тринадцатой статьи 182 УПК Российской Федерации, а именно: все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости. Вещдоки изымала входившая в следственную группу следователь Мингалева.
Главк полиции Прикамья пытался в апелляционной инстанции оспорить решение Ленинского районного суда, поскольку не были учтены важные обстоятельства дела. Как то, в полиции указали, что Плотников не представил доказательств, что изъятые вещественные доказательства принадлежали именно ему.
В судебном решении указывается, что при служебном расследовании факта утраты вещдоков было выяснено, что пакет, в который были упакованы изъятые у Плотникова ценности следователь оставила в служебном кабинете. Когда она вернулась туда на следующий день, выяснилось, что его там нет. Предполагалось, что упаковку, вместе с находившимися в ней предметами, могли вынести вместе с мусором при уборке этажей. По результатам служебной проверки был установлен факт нарушения служебной дисциплины, на причастных к пропаже вещдоков сотрудников было наложено взыскание.
В результате, МВД РФ по решению суда в нескольких инстанциях, оказалось должно выплатить Александру Плотникову возмещение ущерба на сумму порядка 3 млн рублей. После того, как решение суда вступило в законную силу, ведомство обратилось в суд, чтобы в порядке регресса зыскать эти деньги со следователя Марины Мингалевой. В иске МВД указано, что именно в результате действий сотрудников полиции, не обеспечивших сохранность изъятого у бизнесмена имущества, произошла утрата ценных вещдоков.