Предпринимателя из Березовки будут судить за 85 бутылок контрафактного алкоголя

Ранее в Арбитражном суде Пермского края мужчина уже был признан виновным в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам, т.е. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.17.1 КоАП РФ, ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Штраф был уплачен в полном объеме.