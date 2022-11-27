Предпринимателя из Березовки будут судить за 85 бутылок контрафактного алкоголя

Posted 27 ноября 2022, 12:50
Published 27 ноября 2022, 12:50
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В постоянное пристутсвие Кунгурского городского суда в Березовке поступило уголовное дело по обвинению индивидуального предпринимателя в незаконной, неоднократной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Рассмотрение дела назначено на 28 ноября 2022 года.
Ранее в Арбитражном суде Пермского края мужчина уже был признан виновным в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам, т.е. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.17.1 КоАП РФ, ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Штраф был уплачен в полном объеме.
Впоследствии, индивидуальный предприниматель, будучи подвергнутым административному наказанию за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, осознавая и понимая противоправность своих действий, из корыстных побуждений, не имея специального разрешения – лицензии на продажу алкогольной продукции, организовал незаконную розничную продажу алкогольной продукции в помещении принадлежащего ему магазина на территории Березовского муниципального округа.
В ходе осмотра сотрудниками полиции из принадлежащего индивидуальному предпринимателю магазина, была изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция в количестве 85 бутылок.