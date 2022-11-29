Краснокамец напал на приставов с решеткой от газовой плиты

Posted 29 ноября 2022, 05:13
Published 29 ноября 2022, 05:13
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
Мужчина из Краснокамска получил два года лишения свободы условно за нападение на приставов. Ему пытались вручить постановление к мосту отбытия наказания, но нарушитель не был согласен с решением суда. Ранее его осудили за нанесение побоев. Он должен был отбывать 100 часов обязательных работ в МКУ «Краснокамск благоустройство», сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.
Дверь в квартиру нарушителя открыла мать, она пустила приставов внутрь. Однако 44-летний краснокамец начал кричать, что что свое уже отсидел и ничего подписывать не будет. После этого он встал в боксерскую стойку и начал провоцировать приставов. Его попытались успокоить, но злоумышленник вел себя неадекватно и угрожал расправой.
Спустя время он все-таки успокоился. Тогда ему снова предложили подписать документы, однако мужчина схватил металлическую решетку с газовой плиты и попытался ударить ей судебного пристава. Женщина сумела защититься рукой, но металлический прут вонзился ей в кожу между большим и указательным пальцем левой кисти. Еще один судебный пристав попытался вырвать решетку из рук нападавшего, но получил удар локтем в грудь. В итоге нападавшего удалось заковать в наручники.
Действия мужчины квалифицировали по ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Ему назначили условное лишение свободы с учетом жизненных обстоятельств и хронических заболеваний.