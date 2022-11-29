properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября 2022, 05:13

Published 29 ноября 2022, 05:13

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Краснокамец напал на приставов с решеткой от газовой плиты

29 ноября 2022, 05:13
За нападение на приставов злоумышленник получил условный срок.

Мужчина из Краснокамска получил два года лишения свободы условно за нападение на приставов. Ему пытались вручить постановление к мосту отбытия наказания, но нарушитель не был согласен с решением суда. Ранее его осудили за нанесение побоев. Он должен был отбывать 100 часов обязательных работ в МКУ «Краснокамск благоустройство», сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Дверь в квартиру нарушителя открыла мать, она пустила приставов внутрь. Однако 44-летний краснокамец начал кричать, что что свое уже отсидел и ничего подписывать не будет. После этого он встал в боксерскую стойку и начал провоцировать приставов. Его попытались успокоить, но злоумышленник вел себя неадекватно и угрожал расправой.

Спустя время он все-таки успокоился. Тогда ему снова предложили подписать документы, однако мужчина схватил металлическую решетку с газовой плиты и попытался ударить ей судебного пристава. Женщина сумела защититься рукой, но металлический прут вонзился ей в кожу между большим и указательным пальцем левой кисти. Еще один судебный пристав попытался вырвать решетку из рук нападавшего, но получил удар локтем в грудь. В итоге нападавшего удалось заковать в наручники.

Действия мужчины квалифицировали по ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Ему назначили условное лишение свободы с учетом жизненных обстоятельств и хронических заболеваний.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика