Краснокамец напал на приставов с решеткой от газовой плиты

Спустя время он все-таки успокоился. Тогда ему снова предложили подписать документы, однако мужчина схватил металлическую решетку с газовой плиты и попытался ударить ей судебного пристава. Женщина сумела защититься рукой, но металлический прут вонзился ей в кожу между большим и указательным пальцем левой кисти. Еще один судебный пристав попытался вырвать решетку из рук нападавшего, но получил удар локтем в грудь. В итоге нападавшего удалось заковать в наручники.