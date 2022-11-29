В Перми выписали последнюю пострадавшую в страшном ДТП на остановке

Posted 29 ноября 2022, 10:35
Published 29 ноября 2022, 10:35
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
Из больницы выписали 32-летнюю пострадавшую в ДТП на остановке «Площадь Карла Маркса», сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.
Авария случилась еще 24 сентября. В правоохранительных органах уточняли, что 70-летний водитель Nissan Qashqai врезался в остановку из-за того, что не справился с управлением — мужчине стало плохо. На месте ДТП сразу скончалась 85-летняя пенсионерка, затем в больнице погибли еще две пенсионерки.
После аварии было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).