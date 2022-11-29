В Перми выписали последнюю пострадавшую в страшном ДТП на остановке

Авария случилась еще 24 сентября. В правоохранительных органах уточняли, что 70-летний водитель Nissan Qashqai врезался в остановку из-за того, что не справился с управлением — мужчине стало плохо. На месте ДТП сразу скончалась 85-летняя пенсионерка, затем в больнице погибли еще две пенсионерки.