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Posted 29 ноября 2022, 03:29

Published 29 ноября 2022, 03:29

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Выступающего с критикой СВО пермского депутата окончательно исключат из фракции ЕР

29 ноября 2022, 03:29
Исключить из фракции Захарова было решено только после того, как в СМИ широко начали освещать тот факт, что Захаров выступает с критикой СВО.

Пермская городская дума рассмотрит проект решение об исключении депутата Сергея Захарова из фракции «Единая Россия». Проект внесла сама партия. При этом об исключении Захарова говорил руководитель фракции в Прикамье Василий Кузнецов еще 17 ноября — тогда в ЕР говорили, что решение принято на внеочередном заседании фракции в гордуме Перми.

Изданию URA.RU пояснили в ЕР, что документ фиксирует изменение количества членов фракции ЕР в думе после исключения Захарова. При этом формально он уже исключен. После принятия решения в ЕР в местной гордуме останется 24 человека. Проект должны рассмотреть депутаты на заседании городской думы 20 декабря.

Депутата Сергея Захарова исключили 17 ноября, когда появилась информация о том, что он высказывается с осуждением спецоперации в социальных сетях. При этом от депутата подобные речи можно будет увидеть и раньше, однако партия решила его исключить только после того, как факт получил огласку в СМИ.

В ЕР утверждали, что Захаров не участвовал в работе парламента уже длительное время. Он пропустил шесть заседаний, уведомив депутатов, что находится в отпуске. Сейчас он находится в Германии.

#Общество
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