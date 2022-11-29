Выступающего с критикой СВО пермского депутата окончательно исключат из фракции ЕР

Депутата Сергея Захарова исключили 17 ноября, когда появилась информация о том, что он высказывается с осуждением спецоперации в социальных сетях. При этом от депутата подобные речи можно будет увидеть и раньше, однако партия решила его исключить только после того, как факт получил огласку в СМИ.