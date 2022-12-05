Как в Перми вспоминают трагедию в «Хромой лошади». Фоторепортаж

Трагедия случилась в ночь с 4 на 5 декабря. В клубе отмечался день рождения заведения. Из-за фейерверка в заведении загорелся потолок и деревянный декор, затем огонь перекинулся на пенопласт и пластиковую отделку стен. Во время пожара и от ожогов в больнице скончались 156 человек.