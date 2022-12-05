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Posted 5 декабря 2022,, 09:32

Published 5 декабря 2022,, 09:32

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Как в Перми вспоминают трагедию в «Хромой лошади». Фоторепортаж

Как в Перми вспоминают трагедию в «Хромой лошади». Фоторепортаж

5 декабря 2022, 09:32
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Сегодня исполняется 13 лет со дня трагедии.
Сюжет
Фото

В Перми возле мемориала погибшим во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» собирались пермяки, чтобы почтить память. Одномоментно в Сквере уральских добровольцев было более 20 человек.

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru

Мэрия сообщает, что в 12:30 будет организован автобус до Северного кладбища для родственников погибших.

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru

Трагедия случилась в ночь с 4 на 5 декабря. В клубе отмечался день рождения заведения. Из-за фейерверка в заведении загорелся потолок и деревянный декор, затем огонь перекинулся на пенопласт и пластиковую отделку стен. Во время пожара и от ожогов в больнице скончались 156 человек.

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru

Виктор Михалев для Properm.ru

#Спецпроекты#Общество#Фото
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