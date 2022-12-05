Как законно срубить живую ель к Новому году? Объясняет Минприроды Прикамья

Posted 5 декабря 2022,, 09:05
Published 5 декабря 2022,, 09:05
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Власти рассказали, как жителям Пермского края в этом году купить живую ель, пихту или сосну. Для покупки нужно обратиться в лесничество с копиями своего паспорта или ИНН. После этого выберите размер дерева и оплатите его стоимость. Затем заключите договор купли-продажи, отправляйтесь в лес и срубите елку или сосну на специально отведенном участке.
В текущем году в Прикамье действуют следующие цены на живую ель:
В пресс-службе краевого Минприроды напоминают, что можно вырубить не более двух деревьев на одну семью. Без договора с лесничеством рубка деревьев запрещена, а при перевозке новогодней ели нужно иметь при себе документы, подтверждающие ее покупку.
За незаконную рубку хвойных деревьев нарушителям грозят административные штрафы: