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Posted 5 декабря 2022,, 09:05

Published 5 декабря 2022,, 09:05

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Как законно срубить живую ель к Новому году? Объясняет Минприроды Прикамья

Как законно срубить живую ель к Новому году? Объясняет Минприроды Прикамья

5 декабря 2022, 09:05
Фото: 1MI
Пермяки смогут приобрести не более двух деревьев ели, сосны или пихты на одну семью.

Власти рассказали, как жителям Пермского края в этом году купить живую ель, пихту или сосну. Для покупки нужно обратиться в лесничество с копиями своего паспорта или ИНН. После этого выберите размер дерева и оплатите его стоимость. Затем заключите договор купли-продажи, отправляйтесь в лес и срубите елку или сосну на специально отведенном участке.

В текущем году в Прикамье действуют следующие цены на живую ель:

  • выше 4,1 м — 156,6 рубля;
  • от 3,1 до 4 м — 104,4 рубля;
  • 2,1 — 3 м — 78,3 рубля;
  • 1,1 — 2 м — 52,2 рубля;
  • до 1 м — 26,1 рубля.

В пресс-службе краевого Минприроды напоминают, что можно вырубить не более двух деревьев на одну семью. Без договора с лесничеством рубка деревьев запрещена, а при перевозке новогодней ели нужно иметь при себе документы, подтверждающие ее покупку.

За незаконную рубку хвойных деревьев нарушителям грозят административные штрафы:

  • для физических лиц — от 3 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 200 тыс. рублей;
  • при применении механизмов, автотранспорта и другой техники для физических лиц — до 4–5 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300–500 тыс. рублей;
  • если ущерб лесному фонду превысит 5 тыс. рублей, то нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.
#Общество#Хэппи нью еар
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