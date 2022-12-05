Пермячку будут судить за покупку сильнодействующих препаратов для похудения

В апреле 2022 года две девушки из Перми и Тольятти купили в интернете и получили препараты для похудения, в которых содержатся сильнодействующие вещества, запрещенные в Российской Федерации. Тем самым они совершили контрабанду через государственную границу России.

Они нашли приобретателей препаратов, однако продать их не успели, так как были задержаны сотрудниками таможни.