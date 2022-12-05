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Posted 5 декабря 2022, 06:52

Published 5 декабря 2022, 06:52

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Пермячку будут судить за покупку сильнодействующих препаратов для похудения

5 декабря 2022, 06:52
Её и подельницу из Тольятти сейчас обвиняют в контрабанде.

В Перми перед судом предстанут две женщины за контрабанду и покушение на сбыт запрещенных сильнодействующих препаратов для похудения. Об этом сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.

В апреле 2022 года две девушки из Перми и Тольятти купили в интернете и получили препараты для похудения, в которых содержатся сильнодействующие вещества, запрещенные в Российской Федерации. Тем самым они совершили контрабанду через государственную границу России.
Они нашли приобретателей препаратов, однако продать их не успели, так как были задержаны сотрудниками таможни.

Пермским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 226 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (в контрабанде сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

#Общество#Похудение#Контрабанда
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