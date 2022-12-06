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Posted 6 декабря 2022, 05:00

Published 6 декабря 2022, 05:00

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Фигуранты дела о пермском наркокартеле «Черный портал» ходатайствовали о новом расследовании

Фигуранты дела о пермском наркокартеле «Черный портал» ходатайствовали о новом расследовании

6 декабря 2022, 05:00
Фото: Properm.ru.
Пермский краевой суд для повторного рассмотрения уголовного дела о создании наркокартеля начал формировать новую коллегию присяжных заседателей.

Пермский краевой суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела об организации наркокартеля «Черный портал». В марте курьер 2022 года наркокартеля Дмитрий Пирожков был освобожден судом от уголовной ответственности, а Тимур Джафаров, Сергей Харитонов, Александр Чекирев и Сергей Яксон были приговорены к длительным срокам наказания (от 16 до 18 лет колонии особого и строгого режима) и штрафам от 500 тыс. рублей до миллиона. Всем им вменялось незаконные производство наркотичнеских веществ в особо крупном размере (ст.228.1 ч.5 УК РФ). Однако, прокуратура и осужденные оспорили решение суда и его вернули на новое рассмотрение.

Сейчас суд начнет формировать новый состав коллегии присяжных. На первом заседании Яксону, Харитонову, Чекиреву и Джафарову продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 25 марта 23 года. Пирожкову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, защита Александра Чекирева ходатайствовала о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для проведения дополнительнях следственных действий. В удовлетворении ходатайства ему было отказано.

О наркокартеле «Черный портал» пермским силовикам стало известно в 2019 году. Первым был задержан Серей Яксон, житель Санкт-Петербурга с философским образованием. Он ранее был осужден в северной столице примерно за те же действия и приговор отбывал вместе с Джафаровым. Показания о том, что именно он был организатором производства прекурсоров для получения мефедрона следствию дал именно задержанный оперативниками УФСБ Яксон. После чего были задержаны и остальные участники сообщества. Для организации сообщества подельники сняли складское помещение в Култаево.

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#Общество
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