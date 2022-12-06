Фигуранты дела о пермском наркокартеле «Черный портал» ходатайствовали о новом расследовании

О наркокартеле «Черный портал» пермским силовикам стало известно в 2019 году. Первым был задержан Серей Яксон, житель Санкт-Петербурга с философским образованием. Он ранее был осужден в северной столице примерно за те же действия и приговор отбывал вместе с Джафаровым. Показания о том, что именно он был организатором производства прекурсоров для получения мефедрона следствию дал именно задержанный оперативниками УФСБ Яксон. После чего были задержаны и остальные участники сообщества. Для организации сообщества подельники сняли складское помещение в Култаево.