В Березниках неизвестный пытался увезти первоклассника от школы

Как сообщил в посте отец школьника, в районе 12:30 его сын стоял около ворот школы по улице Дощеникова 4. В какой-то момент к мальчику подъехал ВАЗ с мужчиной за рулём и водитель попытался увезти ребенка. К счастью, мальчику удалось убежать. Отец ребёнка обратился с заявлением в полицию.