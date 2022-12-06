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Posted 6 декабря 2022, 06:58

Published 6 декабря 2022, 06:58

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

В Березниках неизвестный пытался увезти первоклассника от школы

В Березниках неизвестный пытался увезти первоклассника от школы

6 декабря 2022, 06:58
Фото: Properm.ru.
Сейчас полиция выясняет подробности происшествия.

В Березниках неизвестный мужчина пытался похитить первоклассника около школы №22. О вчерашнем происшествии сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на один из пабликов Березников.

Как сообщил в посте отец школьника, в районе 12:30 его сын стоял около ворот школы по улице Дощеникова 4. В какой-то момент к мальчику подъехал ВАЗ с мужчиной за рулём и водитель попытался увезти ребенка. К счастью, мальчику удалось убежать. Отец ребёнка обратился с заявлением в полицию.

Мальчику удалось запомнить, как выглядел предполагаемый похититель. Это мужчина с бородой в возрасте 35–40 лет, в тёмной одежде и тёмной шапке.

Как пояснили изданию в краевом МВД, сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Общество#Происшествие#Березники
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