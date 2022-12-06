В Березниках неизвестный пытался увезти первоклассника от школы

Posted 6 декабря 2022, 06:58
Published 6 декабря 2022, 06:58
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В Березниках неизвестный мужчина пытался похитить первоклассника около школы №22. О вчерашнем происшествии сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на один из пабликов Березников.
Как сообщил в посте отец школьника, в районе 12:30 его сын стоял около ворот школы по улице Дощеникова 4. В какой-то момент к мальчику подъехал ВАЗ с мужчиной за рулём и водитель попытался увезти ребенка. К счастью, мальчику удалось убежать. Отец ребёнка обратился с заявлением в полицию.
Мальчику удалось запомнить, как выглядел предполагаемый похититель. Это мужчина с бородой в возрасте 35–40 лет, в тёмной одежде и тёмной шапке.
Как пояснили изданию в краевом МВД, сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.