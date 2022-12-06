В Соликамске в суд направлено дело водителя, сбившего семью из трех человек и пустившегося в бега

Сюжет Дтп

Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина скрылся с места ДТП и уехал в Сочи, где жил под чужим именем.

В Соликамске ранее судимому 28-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения). Следствие отдела МВД России по городскому округу завершило предварительное расследование уголовного дела. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 29 августа текущего года обвиняемый Никита Шанин сел за руль арендованного автомобиля Toyota Corolla и поехал по трассе Соликамск — Красновишерск. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил семью из трех человек, которая в этот момент пересекала проезжую часть. После этого водитель скрылся с места преступления. В результате ДТП 47-летняя женщина погибла на месте, ее 20-летняя дочь и 53-летний супруг с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу. Спустя несколько дней девушка скончалась. Никита Шанин бросил машину в гаражном массиве и на такси уехал в Александровск, откуда на попутных машинах за несколько дней добрался до Сочи, где жил под чужим именем. В результате оперативных мероприятий его задержали и доставили в Соликамск. На время следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу. Главная новость по теме Полиция задержала водителя, сбившего троих пешеходов в Соликамске