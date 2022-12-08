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Posted 8 декабря 2022, 03:43

Published 8 декабря 2022, 03:43

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Сегодня полностью перекроют участок трассы Пермь-Березники

Сегодня полностью перекроют участок трассы Пермь-Березники

8 декабря 2022, 03:43
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Речь идёт об отрезке дороги у железнодорожного путепровода.

Сегодня, 8 декабря, в Пермском крае временно ограничат движение на участке дороги Пермь-Березники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

С 22:00 до 24:00 часов полностью будет закрыт для транспорта участок в районе железнодорожного путепровода на подъезде к Чусовскому мосту со стороны Перми.

В течение двух часов будут выполняться работы по монтажу металлической балки пролетного строения. Водителей просят быть внимательнее и учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

#Общество#Пермская езда
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