Сегодня полностью перекроют участок трассы Пермь-Березники

Posted 8 декабря 2022, 03:43
Published 8 декабря 2022, 03:43
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
Сегодня, 8 декабря, в Пермском крае временно ограничат движение на участке дороги Пермь-Березники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
С 22:00 до 24:00 часов полностью будет закрыт для транспорта участок в районе железнодорожного путепровода на подъезде к Чусовскому мосту со стороны Перми.
В течение двух часов будут выполняться работы по монтажу металлической балки пролетного строения. Водителей просят быть внимательнее и учитывать данную информацию при планировании своих поездок.