Воробьев: Реконструкцию дороги в Жуковском закончат к Новому году



Сейчас это двухполосная дорога, но после реконструкции полос будет четыре - шесть. Также на дороге оборудуют тоннель, он станет частью двухуровневой развязки и обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта в Раменское и обратно. Протяжённость тоннеля превысит 700 метров. Общая длина дороги с тоннелем составит 2700 метров. На участке установят 5 надземных переходов, чтобы максимально обезопасить пешеходов, в том числе маломобильных. Расчетная скорость движения здесь будет 70 км/ч, а перспективная интенсивность – около 50 000 машин ежесуточно.