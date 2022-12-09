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Posted 9 декабря 2022, 14:15

Published 9 декабря 2022, 14:15

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

Воробьев: Реконструкцию дороги в Жуковском закончат к Новому году

9 декабря 2022, 14:15
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции дороги в Жуковском, которая ведётся в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”.

Работы производятся на участке от пересечения улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через Хрипань. По словам Воробьева, проезжая часть на ремонтируемом участке будет расширена, что сделает её более удобной и безопасной. Жители города просили о реконструкции, так как им приходилось ехать до расположенного рядом Раменского 1,5 - 2 часа, а путь до Москвы занимал 3 часа.


После завершения реконструкции время проезда по улице Туполева сократится до 10 мин, а от центра города Раменского до трассы М-5 “Урал” и аэропорта Жуковский можно будет добраться за 15 - 20 минут. Движение будет бессветофорным.


Сейчас это двухполосная дорога, но после реконструкции полос будет четыре - шесть. Также на дороге оборудуют тоннель, он станет частью двухуровневой развязки и обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта в Раменское и обратно. Протяжённость тоннеля превысит 700 метров. Общая длина дороги с тоннелем составит 2700 метров. На участке установят 5 надземных переходов, чтобы максимально обезопасить пешеходов, в том числе маломобильных. Расчетная скорость движения здесь будет 70 км/ч, а перспективная интенсивность – около 50 000 машин ежесуточно.


Напомним, реконструкция ведётся с лета 2018 года. Обновлённая дорога станет продолжением подъездного пути от трассы М-5 к Жуковскому, который построили в 2016 году.
На данный момент готовность участка оценивается специалистами на уровне 95%. Уже уложено асфальтобетонное покрытие в тоннеле и на проезжей части, наносится разметка. На дороге работают 38 единиц техники и 220 рабочих.


Директор по управлению проектами инфраструктурного строительства компании-генподрядчика АО “Стройтрансгаз” Петр Пономарев заявил, что работы находятся на финальной стадии. Уже производится запуск инженерного оборудования.


В настоящее время в Московской области строятся 50 дорожных объектов, из которых 14 федеральных. Среди них М-12 “Москва - Казань” и часть Ярославского шоссе в Мытищах.
“Мы ни один проект не остановили. Более того, сдаем их где-то досрочно, где-то в срок. Северный обход Лобни и Лобненское шоссе тоже сдаем в двадцатых числах декабря”, – сказал Воробьев.

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