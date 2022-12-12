«Два писателя, или Ключи от чердака». О чем роман Марины Голубицкой и почему вам стоит его прочесть

После выступления художника, слово вновь предоставляется Марине Голубицкой. Загадочно улыбаясь, она говорит, что хотела сделать рассказ с сильными впечатлениями от встречи с необычными творческими людьми. Писатель решила поведать читателю, кто такая главная героиня, какое у нее было отношение к жизни и миру, и в итоге небольшой текст превратился в роман. Роман о трудностях, с которыми сталкивается молодая семья, в конце 90-х, и о ее друзьях. Роман о том, как люди старшего поколения жили без интернета, воспитывали детей, создавали и читали книги. О том, как любовные отношения распадались из-за возникающих интрижек в среде творческой интеллигенции или же наоборот сохранялись… Это «роман с романом о романе», — приводит цитату из случайной рецензии сама Голубицкая.