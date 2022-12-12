«Два писателя, или Ключи от чердака». О чем роман Марины Голубицкой и почему вам стоит его прочесть

Posted 12 декабря 2022, 12:41
Published 12 декабря 2022, 12:41
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
В пятницу, 9 декабря, торговый зал книжного магазина «Читай-город», где должна состояться встреча с автором романа «Два писателя, или Ключи от чердака» (16+) Мариной Голубицкой, постепенно заполняется людьми, посетителей на входе встречают сотрудники. Мест для всех желающих послушать отрывок романа и побеседовать с автором книги не хватает. Работники магазина приносят новые стулья, но их оказывается недостаточно. Те, кому не хватило мест, стоят между книжными стеллажами.
Презентация романа начинается вовремя: под громкие аплодисменты к зрителям выходит сама писатель. В торговом зале сидят знакомые и друзья Марины Голубицкой, которые улыбаются и одобрительно кивают головой. А автор романа занимает место за столом и после вступительного слова ведущего начинает свой рассказ о книге и читает вслух отрывок из нее.
Роман «Два писателя, или Ключи от чердака» Марина Голубицкая начала писать 20 лет назад. Поначалу автор желала написать маленький текст, эссе или рассказ, но в процессе создания он начал обрастать деталями. Вскоре его опубликовали в трех подряд номерах журнала «Урал», главным редактором которого был драматург Николай Коляда — он тоже стал одним из героев книги.
О чем же книга с необычным названием «Два писателя, или Ключи от чердака»? В аннотации к роману сказано, что сюжет произведения разворачивается в конце 90-х в Екатеринбурге. Главная героиня Ирина — женщина с мужем и детьми, а также любимой работой. Однако в ее жизнь внезапно врывается писатель-харизматик Чмутов и разрушает привычные границы, побуждает ее начать писать книгу.
По словам самой Марины Голубицкой, главная героиня романа — это ее альтер-эго. Автор описывает пережитые события и впечатления, однако уточняет, что они с героиней очень разные. Да и само название романа для писателя — загадочная история. «Я не начинала писать роман. Я хотела просто разобраться с одной историей, и меня мучала тема: нужно ли, обязательно ли впускать в дом художника, чьи картины висят у тебя на стенах?» — отвечает Марина Голубицкая на вопрос ведущего о том, кто герои романа.
Слушатели задают вопрос: кто тогда два писателя из названия книги? Марина Голубицкая рассказывает, что первым писателем, о котором она хотела рассказать, — это Родионов, названный как автор рассказа о придуманной рыбке. А второй писатель — эксцентричный Чмутов, «шагавший по морозу, румяный, как пионер, в шортах».
Из ответов Марины Голубицкой становится понятно, что прототипами персонажей романа стали реальные писатели и художники. Некоторые из них присутствуют и на презентации: например, в «Читай-город» пришел художник Анатолий Михуля-Морозов из Екатеринбурга, ставший прообразом одного из героев книги.
«Марина очень точно описала всех тех героев, людей, которые носят иногда даже свои настоящие фамилии. Это невероятный дар: передавать не только внешность… Представляете, в этом романе все пронизано любовью к этому миру искусства и не искусства, всей органики. Невероятно точно передана речь героев, которых я знаю. Я от всей души рекомендую заглянуть в это зеркало того времени. Леонид Быков сказал, что раньше это было как хроника дня, а сейчас это зеркало той эпохи. Замечательный, удивительный дар Марины!» — поделился впечатлениями художник.
После выступления художника, слово вновь предоставляется Марине Голубицкой. Загадочно улыбаясь, она говорит, что хотела сделать рассказ с сильными впечатлениями от встречи с необычными творческими людьми. Писатель решила поведать читателю, кто такая главная героиня, какое у нее было отношение к жизни и миру, и в итоге небольшой текст превратился в роман. Роман о трудностях, с которыми сталкивается молодая семья, в конце 90-х, и о ее друзьях. Роман о том, как люди старшего поколения жили без интернета, воспитывали детей, создавали и читали книги. О том, как любовные отношения распадались из-за возникающих интрижек в среде творческой интеллигенции или же наоборот сохранялись… Это «роман с романом о романе», — приводит цитату из случайной рецензии сама Голубицкая.
Во время презентации книги Марина Голубицкая с большой теплотой говорит о родной Перми: «Город Пермь как мама, как папа — это моя родина. Здесь мне знаком буквально каждый квадратный сантиметр, здесь обязательно кто-то жил. Здесь столько знакомых лиц, родных. Даже сейчас здесь есть люди, с которыми я была в одном детском садике». Кстати, в своей первой книге «Вот и вся любовь» она много говорит о Перми. «Пермь — это родина, которая в сердце, Москва — это столица, которую я покоряла», — добавляет автор.
Марина Голубицкая родилась и выросла в Перми. Она говорит, что родной город дал ей интеллектуальную, интеллигентную прививку, большой интерес к творчеству и культурной жизни. Пермяки всегда ходили в театр, обожали художественную галерею, краеведческий музей и театры. Любовь к столице Прикамья нашла отражение в строках романа «Два писателя…»: «И Гранд Опера не затмил в моей памяти пермского оперного», — думает главная героиня, уже успев пожить и в Свердловске, и в Москве.
На презентации книги слово берут и те, кто знаком с Голубицкой много лет. В их числе — пермский писатель и подруга Марины Анна Бердичевская. По словам Анны, «Два писателя…» понравились и ей, и ее друзьям.
В завершение презентации любой желающий смог подойти к Марине Голубицкой за персональным автографом — для этого необходимо было приобрести книгу.
Гости презентации поинтересовались, к какому жанру можно отнести «Два писателя…». Марина сказала, что этот жанр сейчас называют автофикшн — это когда ты описываешь людей, у которых есть реальный прототип. В итоге автор делает на персонажа карикатуру или наоборот создает идеализированный образ. «Это книга о жизни, о творчестве, о любви», — подвела итоги встречи автор.