Трое последователей Тесака-Марцинкевича* из Перми отделались условными сроками

В 2009 году Максим Марцинкевич* был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 16 сентября 2020 года его тело обнаружили в одной из камер следственного изолятора №3 Челябинска, где он ожидал отправки в Москву. По версии СКР, 36-летний осужденный, отбывавший десятилетний срок, покончил с собой, опасаясь пожизненного заключения после признания в двойном убийстве. В камере, где обнаружили тело, нашли несколько предсмертных записок. Марцинкевич был трижды приговорён к уголовному наказанию по статье 282 УК РФ. 27 июня 2017 года он был осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на продавцов спайсов, которые совершались в рамках проекта «Оккупай-Наркофиляй». В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, но в декабре того же года Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к тому же наказанию.