Трое последователей Тесака-Марцинкевича* из Перми отделались условными сроками

Posted 12 декабря 2022,, 09:44
Published 12 декабря 2022,, 09:44
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Дзержинском районном суде троих последователей националиста Максима Марцинкевича* (Тесака) признали виновными в создании экстремистского сообщества «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма». Один из молодых людей признан виновным в руководстве сообществом (ст. 33 ч.3 — ст. 282.1 ч.1 УК РФ), его суд приговорил к трем годам условного лишения свободы (с испытательным сроком 2,5 года). Еще двое осуждены за участие в неонацистской организации на два года условно. Всем троим суд запретил в течение двух лет создавать и администрировать сайты и сообщества в соцсетях, а также назначен испытательный срок. Один из молодых людей полностью вину не признает, двое других — частично сознались в содеянном, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Поскольку одному из молодых людей на момент совершения преступления был несовершеннолетним, процесс проходил в закрытом для СМИ и слушателей режиме. Сейчас всем троим уже более 18 лет. По информации журналиста Properm.ru организатором сообщества «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» являлся Андрей Агеев, участниками группировки — Сергей Игитов и Данил Зорин.
Как сообщали федеральные СМИ со ссылкой на пресс-центр СК России, 29 июня прошлого года в Перми, Брянской области и Комсомольске-на-Амуре СКР совместно с полицией и ФСБ проводились следственные действия в отношении группы молодых людей, входивших в признанные экстремистскими неонацистские группировки «Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма» и «Молодежная организация '' Русь''» (МОР). В общей сложности силовики задержали около 40 человек в возрасте от 15 до 18 лет.
Задержанные в Брянске и Перми были в основном «интернет-воинами» — активничали в соцсетях и распространяли листовки. В Брянске также был задержан 17-летний уроженец Перми. Он через соцсети вербовал новых членов для совершения различных преступлений по национальным признакам. Координировал работу пермского сообщества молодой человек уже с территории Брянской области.
По данным следствия, они также готовились к нападениям на полицейских, людей «неславянской внешности» и ЛГБТ*-активистов. Группы молодых людей устраивали тренировки в лесу и планировали раздобыть оружие. В ходе обысков по местам проживания были изъяты травматические пистолеты и боеприпасы, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика, средства связи и коммуникации, «содержащие фото и видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность».
* Движение признано экстремистским в России.
В ходе обысков по местам их мест жительства оперативники также изъяли средства связи, ноутбуки и принтер, на котором печатались листовки экстремистского содержания. Участники признались в подготовке и проведении экстремистских акций, а также в создании экстремистской организации, деятельность которой направлена на свержение конституционного строя.
В 2009 году Максим Марцинкевич* был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 16 сентября 2020 года его тело обнаружили в одной из камер следственного изолятора №3 Челябинска, где он ожидал отправки в Москву. По версии СКР, 36-летний осужденный, отбывавший десятилетний срок, покончил с собой, опасаясь пожизненного заключения после признания в двойном убийстве. В камере, где обнаружили тело, нашли несколько предсмертных записок. Марцинкевич был трижды приговорён к уголовному наказанию по статье 282 УК РФ. 27 июня 2017 года он был осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на продавцов спайсов, которые совершались в рамках проекта «Оккупай-Наркофиляй». В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, но в декабре того же года Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к тому же наказанию.