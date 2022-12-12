В Нытвенском округе подключить дома к газу могут еще более 300 человек

Posted 12 декабря 2022, 12:39
Published 12 декабря 2022, 12:39
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
В селе Григорьевское Нытвенского округа прошла церемония пуска газа. Теперь возможность подключения к газу получили 120 домовладений, в которых живет более 300 человек. Новые сети построены в рамках региональной программы газификации и программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что важно иметь возможность подключать газ даже в отдаленных населенных пунктах. По словам главы краевого МинЖКХ Артема Балахнина, до 2025 года планируется запустить межпоселковый газопровод от села Григорьевское до деревни Лузино, что позволит подключить к газу 365 домовладений.
В этом году в регионе построили 15 межпоселковых и распределительных газопроводов.