В Нытвенском округе подключить дома к газу могут еще более 300 человек

В селе Григорьевское Нытвенского округа прошла церемония пуска газа. Теперь возможность подключения к газу получили 120 домовладений, в которых живет более 300 человек. Новые сети построены в рамках региональной программы газификации и программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.