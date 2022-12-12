В пермском аэропорту «Большое Савино» из-за сильного снегопада задерживаются три рейса

Ранее синоптики предупреждали о том, что в конце минувшей недели в Перми пройдет самый сильный снегопад за последние восемь лет. Однако и сегодня, 12 декабря, горожане жалуются на плохое качество уборки снега на улицах краевой столицы, а с утра на дорогах образуются пробки в 8–9 баллов. Накануне власти публиковали посты с фото работающей техники на дорогах и тротуарах Перми.