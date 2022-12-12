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Posted 12 декабря 2022, 05:30

Published 12 декабря 2022, 05:30

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

В пермском аэропорту «Большое Савино» из-за сильного снегопада задерживаются три рейса

В пермском аэропорту «Большое Савино» из-за сильного снегопада задерживаются три рейса

12 декабря 2022, 05:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Один из рейсов прибудет в столицу Прикамья с опозданием почти на 17 часов.

В аэропорту «Пермь» из-за сильного снегопада задерживаются на вылет и прилет три рейса. Из данных онлайн-табло на сайте «Большое Савино» следует, что почти на 3,5 часа задержатся рейсы N4 871 и EO 871 из Перми в Астрахань, которые должны были вылететь в 16:20. Сейчас время отправления изменено на 19:45.

Кроме того, с опозданием почти на 17 часов прибудет рейс EO 888, следующий из Владикавказа в Пермь. Он должен был прибыть в 1:45, однако прилетит лишь в 18:35.

Ранее синоптики предупреждали о том, что в конце минувшей недели в Перми пройдет самый сильный снегопад за последние восемь лет. Однако и сегодня, 12 декабря, горожане жалуются на плохое качество уборки снега на улицах краевой столицы, а с утра на дорогах образуются пробки в 8–9 баллов. Накануне власти публиковали посты с фото работающей техники на дорогах и тротуарах Перми.

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#Общество#Аэропорт
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