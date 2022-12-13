В Перми за 87 миллионов рублей отреставрируют здание хореографического училища

Согласно размещенной на портале госзакупок информации, подрядчику готовы заплатить более 87,1 млн рублей из субсидий, выделенных на проведение капитального ремонта и реставрации. Исполнитель работ обязан приспособить для современного использования инженерные коммуникации, а также заняться внутренней отделкой здания — отремонтировать полы, стены и потолок. Помимо этого, победитель аукциона должен провести устройство фундамента под оборудование наружных блоков вентиляции и ограждение, а также заняться пусконаладочными работами.