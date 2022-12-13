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Posted 13 декабря 2022,, 08:50

Published 13 декабря 2022,, 08:50

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

В Перми за 87 миллионов рублей отреставрируют здание хореографического училища

В Перми за 87 миллионов рублей отреставрируют здание хореографического училища

13 декабря 2022, 08:50
Фото: Google Maps
Работы планируется завершить до середины декабря 2023 года.

В Перми проведут реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Старый корпус женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н. В. Меновщикова и Н. В. Павлова». Здание находится на ул. Петропавловская, 18. Заказчиком выступает Пермское государственное хореографическое училище, которое в нем расположено.

Согласно размещенной на портале госзакупок информации, подрядчику готовы заплатить более 87,1 млн рублей из субсидий, выделенных на проведение капитального ремонта и реставрации. Исполнитель работ обязан приспособить для современного использования инженерные коммуникации, а также заняться внутренней отделкой здания — отремонтировать полы, стены и потолок. Помимо этого, победитель аукциона должен провести устройство фундамента под оборудование наружных блоков вентиляции и ограждение, а также заняться пусконаладочными работами.

Заявки принимаются до 28 декабря, а итоги электронного аукциона подведут 30 декабря. Победитель закупки должен приступить к работам сразу после заключения договора, а завершить их до 11 декабря 2023 года.

Старый корпус женского епархиального училища представляет собой кирпичное трехэтажное здание с антресольным этажом, общей площадью более 3,8 тыс. кв. м. Здание было построено в середине XIX века по проекту архитектора Александра Турчевича.

#Общество#Госзакупки
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