Ассоциация законодателей Поволжья поддержала идеи парламента Прикамья в сфере образования

Posted 14 декабря 2022, 06:26
Published 14 декабря 2022, 06:26
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
На заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов Приволжского федерального округа в Йошкар-Оле спикер Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих рассказал о региональном опыте реализации образовательных программ в сетевой форме, а также предложил дополнить Федеральный закон об образовании.
Сетевая форма реализации образовательных программ предполагает обучение с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В Пермском крае в этом процессе задействованы организации всех уровней образования и подведомственности, в том числе частные.
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что одной из главных задач образовательной сферы является удовлетворение возрастающей потребности в кадрах стратегически важных отраслей, в первую очередь, предприятий ОПК. «Одна из приоритетных в настоящее время задач — это переориентация образовательных программ среднего профессионального образования под запросы реального сектора экономики с упором на практикоориентированное обучение», — сказал Комаров.
В Прикамье реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Создано пять кластеров (машиностроительный, сельскохозяйственный, железнодорожный, химический и металлургический), в рамках которых организовано взаимодействие техникумов и колледжей, а также предприятий-партнеров.
В регионе применяют четыре основных модели. Первая модель предполагает обучение на базе образовательных организаций в одном муниципальном образовании, вторая — на территории разных муниципальных образований. По третьей модели обучение проходит при взаимодействии организаций как среднего профессионального образования, так и общего образования, в рамках четвертой — взаимодействие организовано между организациями профессионального образования. В Перми представлен проект «Сетевые образовательные кластеры», участниками которого являются 12 школ (более 200 обучающихся по семи предметам). Ученики 10 и 11 классов, не покидая школу, могут углубленно изучать учебные предметы, необходимые для поступления в вузы.
По словам Валерия Сухих, объединение ресурсов образовательных учреждений обеспечивает качественно новый уровень обучения детей. «С помощью образовательных кластеров школы и колледжи могут компенсировать нехватку квалифицированных специалистов, расширить программу обучения за счет новых дисциплин, усилить материально-техническую базу, выстроить профориентационную работу. Высокое качество образования вне зависимости от места проживания ребенка — одна из ключевых задач региональной власти Прикамья. Сетевые модели доказали свою эффективность и могут быть востребованы в других субъектах нашей страны», — подчеркнул Валерий Сухих.
Среди основных проблем законодательства в сфере сетевых моделей реализации образовательных программ председатель Законодательного Собрания Пермского края отметил отсутствие установок по ответственности за регламентацию образовательных отношений, приему обучающихся на такой формат обучения, а также по предоставлению стипендий и других мер поддержки для обучающихся с использованием сетевой формы. Соответствующие предложения включены в итоговый проект решения, который поддержали члены Ассоциации.