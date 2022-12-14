Ассоциация законодателей Поволжья поддержала идеи парламента Прикамья в сфере образования

В регионе применяют четыре основных модели. Первая модель предполагает обучение на базе образовательных организаций в одном муниципальном образовании, вторая — на территории разных муниципальных образований. По третьей модели обучение проходит при взаимодействии организаций как среднего профессионального образования, так и общего образования, в рамках четвертой — взаимодействие организовано между организациями профессионального образования. В Перми представлен проект «Сетевые образовательные кластеры», участниками которого являются 12 школ (более 200 обучающихся по семи предметам). Ученики 10 и 11 классов, не покидая школу, могут углубленно изучать учебные предметы, необходимые для поступления в вузы.



По словам Валерия Сухих, объединение ресурсов образовательных учреждений обеспечивает качественно новый уровень обучения детей. «С помощью образовательных кластеров школы и колледжи могут компенсировать нехватку квалифицированных специалистов, расширить программу обучения за счет новых дисциплин, усилить материально-техническую базу, выстроить профориентационную работу. Высокое качество образования вне зависимости от места проживания ребенка — одна из ключевых задач региональной власти Прикамья. Сетевые модели доказали свою эффективность и могут быть востребованы в других субъектах нашей страны», — подчеркнул Валерий Сухих.



Среди основных проблем законодательства в сфере сетевых моделей реализации образовательных программ председатель Законодательного Собрания Пермского края отметил отсутствие установок по ответственности за регламентацию образовательных отношений, приему обучающихся на такой формат обучения, а также по предоставлению стипендий и других мер поддержки для обучающихся с использованием сетевой формы. Соответствующие предложения включены в итоговый проект решения, который поддержали члены Ассоциации.