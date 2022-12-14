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Posted 14 декабря 2022, 12:10

Published 14 декабря 2022, 12:10

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

В Прикамье закрыли лыжную базу из-за нападений волков

14 декабря 2022, 12:10
Ранее хищники атаковали село на севере края.

Под Усольем на лыжной базе «Стрижи» в связи с чрезвычайной ситуацией закрыт прокат лыжного инвентаря. Об этом со ссылкой на персонал базы сообщает «Новый компаньон». Спортсменам и любителям запрещено выходить на лыжные трассы до особого распоряжения. По информации персонала базы, таково решение администрации Березников.

Запрет может быть связан с несколькими случаями нападений волков на домашних собак в Усолье, и чиновники опасаются, что хищники могут напасть и на людей в лесу, говорит источник издания. «Да, ходит волк, который утащил собаку. Его следы видели и после этого случая», — подтвердила «Новому компаньону» сотрудник базы Роза Копилова.

В октябре на собаку в селе Покча на севере Пермского края также напали волки. Пенсионерка, хозяйка дома, вышла на крыльцо и прогнала стаю. В сетях появилось видео, как стая волков спокойно разгуливает по улицам села. Местные жители оставили возмущенные комментарии в адрес администрации, объясняя, что проблема появилась не вчера. «Администрация, когда решите проблему с волками?», — пишут люди.

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#Общество#Волк
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