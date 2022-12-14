В Прикамье закрыли лыжную базу из-за нападений волков

Запрет может быть связан с несколькими случаями нападений волков на домашних собак в Усолье, и чиновники опасаются, что хищники могут напасть и на людей в лесу, говорит источник издания. «Да, ходит волк, который утащил собаку. Его следы видели и после этого случая», — подтвердила «Новому компаньону» сотрудник базы Роза Копилова.