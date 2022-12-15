Подключены уже 175 культурных учреждений. Минкульт рассказал о популярности «Пушкинской карты» у пермяков

Posted 15 декабря 2022, 04:00
Published 15 декабря 2022, 04:00
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
Учреждения культуры Пермского края уже больше года являются участниками федеральной программы «Пушкинская карта» — с 1 сентября 2021 года. Всего в регионе 385 юридически зарегистрированных культурных учреждений. По данным на октябрь 2022 года, к программе подключены 175 юрлиц, сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края:
С июня по сентябрь к программе подключили 15 учреждений, за сентябрь-октябрь — 28.
«Пушкинская карта» пользуется популярностью у пермяков. Всего в регионе живет 245 тыс. человек в возрасте от 14 до 22 лет. По данным «Почта-банка» на 1 декабря, ее получили более 50% человек — 137 тыс. человек. Сейчас размещено более 3,6 тыс. актуальных событий, которые можно посетить благодаря «Пушкинской карте».
Глава краевого Минкульта Алла Платонова отмечает, что ведется постоянная работа по подключению новых учреждений к программе. Речь тут идет и об изменении сознания людей, так как культурные учреждения могут выбирать комфортную, привычную аудиторию, которая постоянно их посещает: «А молодежь — это такая сложная аудитория, которая может быть понятна не всем учреждениям и их сотрудникам. Проект "Пушкинская карта" меняет эти подходы к работе. Нужно видеть разные группы аудиторий, в том числе молодежь. Мы провоцируем этим проектом приглашать молодежь на площадки, разговаривать с ней», — считает Платонова.
Благодаря проекту молодежь стала посещать учреждения культуры в Прикамье в среднем чаще на 67%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года. К программе подключились и успешно работают дома культуры культуры из небольших территорий, библиотеки и школы искусств. Все они предлагают своим посетителям принципиально новые для себя программы.
Популярным учреждением для посещения по «Пушкинской карте» является Пермский академический Театр-Театр, так как он готовит специальные показы для молодежи, проводит выездные спектакли. С начала запуска программы пермяки купили 35 тыс. билетов на спектакли Театра-Театра по «Пушкинской карте». Также большое количество билетов продают и в другие пермские учреждения: Пермский театр оперы и балета, театр "У Моста", Пермский театр юного зрителя, Пермскую краевую филармонию, краеведческий музей.
«Пушкинскую карту» карту могут получить люди в возрасте от 14 до 22 лет. В прошлом году по карте была доступна сумма в 3 тыс. рублей для посещения культурных учреждений, в 2022 году — 5 тыс. рублей. Карта действует в течение года, на следующий год ее баланс сгорает, поэтому нужно получить новую.