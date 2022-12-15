Подключены уже 175 культурных учреждений. Минкульт рассказал о популярности «Пушкинской карты» у пермяков

Глава краевого Минкульта Алла Платонова отмечает, что ведется постоянная работа по подключению новых учреждений к программе. Речь тут идет и об изменении сознания людей, так как культурные учреждения могут выбирать комфортную, привычную аудиторию, которая постоянно их посещает: «А молодежь — это такая сложная аудитория, которая может быть понятна не всем учреждениям и их сотрудникам. Проект "Пушкинская карта" меняет эти подходы к работе. Нужно видеть разные группы аудиторий, в том числе молодежь. Мы провоцируем этим проектом приглашать молодежь на площадки, разговаривать с ней», — считает Платонова.