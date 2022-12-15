В Перми снова начался снегопад. Он опять будет идти несколько дней?

Posted 15 декабря 2022, 11:12
Published 15 декабря 2022, 11:12
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
В Перми снова начался снегопад. Пермяки переживают, что он будет таким же продолжительным, как и прошлый, во время которого весь город сковал снег. Однако синоптики ГИС-Центра ПГНИУ отмечают, что ливневый снегопад будет интенсивным, но непродолжительным.
При этом в выходные вновь ожидается обильный снегопад в Прикамье. Однако пока точно определить территории, в которых пройдет снегопад, не получается, уточняют специалисты ГИС-Центра. Снегопад может принести до 10–15 мм осадков.
При этом во время снегопада, который продолжался с 10 по 13 декабря, в краевой столице выпало почти 40 мм осадков.