В Перми снова начался снегопад. Он опять будет идти несколько дней?

В Перми снова начался снегопад. Пермяки переживают, что он будет таким же продолжительным, как и прошлый, во время которого весь город сковал снег. Однако синоптики ГИС-Центра ПГНИУ отмечают, что ливневый снегопад будет интенсивным, но непродолжительным.