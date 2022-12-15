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Posted 15 декабря 2022, 11:12

Published 15 декабря 2022, 11:12

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

В Перми снова начался снегопад. Он опять будет идти несколько дней?

В Перми снова начался снегопад. Он опять будет идти несколько дней?

15 декабря 2022, 11:12
Фото: Properm.ru.
Последствия снегопада, который был в Перми с 10 по 13 декабря, до сих пор устраняют. На обочинах остаются кучи снега.

В Перми снова начался снегопад. Пермяки переживают, что он будет таким же продолжительным, как и прошлый, во время которого весь город сковал снег. Однако синоптики ГИС-Центра ПГНИУ отмечают, что ливневый снегопад будет интенсивным, но непродолжительным.

При этом в выходные вновь ожидается обильный снегопад в Прикамье. Однако пока точно определить территории, в которых пройдет снегопад, не получается, уточняют специалисты ГИС-Центра. Снегопад может принести до 10–15 мм осадков.

При этом во время снегопада, который продолжался с 10 по 13 декабря, в краевой столице выпало почти 40 мм осадков.

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#Общество
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