Контроль за эксплуатацией аттракционов Пермский край готов взять на себя

В августе этого года прокуратура нашла нарушения в работе аттракционов в парке культуры и отдыха в Краснокамске. Оказалось, что ни один аттракцион не прошел обязательную регистрацию перед началом работы, посетителей не ограничивают от доступа в опасные зоны — к механизмам и электрооборудованию, а большинство надувных аттракционов закреплены с нарушением правил. Нарушения выявлены и при размещении надувного аттракциона на набережной Камы.