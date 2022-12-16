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Posted 16 декабря 2022, 08:30

Published 16 декабря 2022, 08:30

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

Контроль за эксплуатацией аттракционов Пермский край готов взять на себя

16 декабря 2022, 08:30
В Заксобрание губернатором внесён соответствующий законопроект

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение в Законодательное собрание проект закона о государственном контроле за техническим состоянием и эксплуатацией различных аттракционов на территории Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Как сообщают в Заксобрании, отдельный соответствующий федеральный закон отсутствует. По мнению авторов законопроекта, региональный закон обеспечит государственный контроль в этой сфере.

В августе этого года прокуратура нашла нарушения в работе аттракционов в парке культуры и отдыха в Краснокамске. Оказалось, что ни один аттракцион не прошел обязательную регистрацию перед началом работы, посетителей не ограничивают от доступа в опасные зоны — к механизмам и электрооборудованию, а большинство надувных аттракционов закреплены с нарушением правил. Нарушения выявлены и при размещении надувного аттракциона на набережной Камы.

Кроме того, на аттракционах работали несовершеннолетние, с которыми не заключали трудовые договоры и не проводили инструктажи по технике безопасности. Предприниматели не использовал контрольно-кассовую технику, не выдавал чеки клиентам.

#Общество#Аттракционы
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