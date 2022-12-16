Пермяк насиловал малолетнюю приемную дочь, когда сожительница уходила из дому

Posted 16 декабря 2022, 11:56
Published 16 декабря 2022, 11:56
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
Завершено расследование в отношении пермяка, который неоднократно насиловал свою малолетнюю приёмную дочь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
С августа 2019 года по конец февраля 2021 года осужденный, проживая совместно со своей сожительницей и её приемной дочерью, систематически насиловал девочку.
Мужчина признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.