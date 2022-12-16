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Posted 16 декабря 2022, 11:56

Published 16 декабря 2022, 11:56

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

Пермяк насиловал малолетнюю приемную дочь, когда сожительница уходила из дому

16 декабря 2022, 11:56
Ближайшие 15 лет извращенец проведёт за решёткой.

Завершено расследование в отношении пермяка, который неоднократно насиловал свою малолетнюю приёмную дочь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

С августа 2019 года по конец февраля 2021 года осужденный, проживая совместно со своей сожительницей и её приемной дочерью, систематически насиловал девочку.

Мужчина признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

#Общество#Криминал
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