Ставропольский атаман выразил негодование по поводу передела КМВ

Как сообщает newstracker.ru, причиной для подачи таких обращений стало постановление Гагаринского суда столицы от августа 2022 года в отношении искового заявления Генпрокуратуры России. Ранее издание уже публиковало ряд статей, посвященных этой теме, освещая разбирательство по поводу 1763 объектов недвижимости, включая здравницы, питьевые бюветы, гостиницы, находящиеся в составе 59 имущественных комплексов. Генпрокуратура посчитала необходимым признание приватизации указанных объектов нелегальной, чтобы передать их под управление государству. Ответчиками в прениях сторон были назначены 106 лиц, большую часть из которых составляют действующие собственники санаториев.