Ставропольский атаман выразил негодование по поводу передела КМВ

Posted 16 декабря 2022, 06:02
Published 16 декабря 2022, 06:02
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
Как сообщает newstracker.ru, причиной для подачи таких обращений стало постановление Гагаринского суда столицы от августа 2022 года в отношении искового заявления Генпрокуратуры России. Ранее издание уже публиковало ряд статей, посвященных этой теме, освещая разбирательство по поводу 1763 объектов недвижимости, включая здравницы, питьевые бюветы, гостиницы, находящиеся в составе 59 имущественных комплексов. Генпрокуратура посчитала необходимым признание приватизации указанных объектов нелегальной, чтобы передать их под управление государству. Ответчиками в прениях сторон были назначены 106 лиц, большую часть из которых составляют действующие собственники санаториев.
Представители индустрии санаторно-курортного отдыха выступили с критикой данного конфликта, отметив, что если большое число названных объектов будет деприватизировано, это фактически разрушит инфраструктуру Кавминвод. Десятки зон отдыха перестанут работать, а тысячи сотрудников потеряют свои места. Вовлеченные в судебное разбирательство лица жалуются на массу нарушений, которые были зафиксированы в решении Гагаринского суда.
Атаман также упомянул о многочисленных нестыковках, которые указывают, что дело было создано в спешном порядке. В таком рвении как можно скорее провести деприватизацию курортных объектов Попов подозревает спланированную диверсию, направленную на разрушение экономической системы Ставрополья.
Согласно версии Попова, передел бизнеса на КМВ может выступать очередной стадией затяжного противостояния спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова. Не исключено, что в этой борьбе Матвиенко поддерживает ее сын, петербургский предприниматель Сергей Матвиенко, а также сенатор от Ставрополья, член серьезного кавминводского клана Михаил Афанасов.
В списке санаториев, которые Генпрокуратура намерена передать из частных рук государству, нет ни одного объекта, подчиняющегося Афанасову или его родственникам. Ранее озвучивалась теория, что Сергей Матвиенко намерен взять под контроль половину минеральных скважин края.
Попов заявил, что межэлитный конфликт и рядовой передел собственности в Кавминводах стал ширмой для осуществления подрыва основ государственности, так как разбирательство было инициировано на фоне происходящих на Украине событий.
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