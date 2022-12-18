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Posted 18 декабря 2022, 13:59

Published 18 декабря 2022, 13:59

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

В Прикамье объявили закупку детских противогазов на 5,5 миллионов рублей

В Прикамье объявили закупку детских противогазов на 5,5 миллионов рублей

18 декабря 2022, 13:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Партию противогазов в 2023 году должны поставить в город Чусовой.

Минзакупок Пермского края ищет поставщика партии из 971 детского (школьного) противогаза. Контракт будет заключен от лица ГКУ «Гражданская защита». Максимальная цена контракта составляет 5,5 млн рублей. Заявки принимаются до 23 декабря 2022 года.

Доставить детские противогазы трех размеров в количестве 208 штук ( из них 104 штуки для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, 104 штуки для детей школьного возраста старше 7 лет) и 763 гражданских противогаза необходимо в 2023 году. Срок контракта истекает 30 июня. Вся партия, исходя из конкурсной документации, должна быть доставлена в Чусовой.

В 2021 году ГКУ «Гражданская защита» заключила два контракта на поставку противогазов — в Нытву и Березники. Поставщиками стали компания «Сорбент» и ООО «Химзащита».

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