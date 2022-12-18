В Прикамье объявили закупку детских противогазов на 5,5 миллионов рублей

Доставить детские противогазы трех размеров в количестве 208 штук ( из них 104 штуки для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, 104 штуки для детей школьного возраста старше 7 лет) и 763 гражданских противогаза необходимо в 2023 году. Срок контракта истекает 30 июня. Вся партия, исходя из конкурсной документации, должна быть доставлена в Чусовой.