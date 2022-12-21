Пожилая пермячка помогла задержать студента техникума, приехавшего за деньгами для мошенников

В Перми 75-летняя женщина помогла задержать мошенника-курьера. Вечером 12 декабря на стационарный телефон пенсионерки позвонил незнакомец и представился следователем. Он рассказал, что дочь пермячки переходила улице в неположенном месте перед близко идущим автомобилем и спровоцировала ДТП. По словам злоумышленника, водитель якобы экстренно вывернул руль, чтобы не сбить прохожую, получил множество травм и госпитализирован в больницу.