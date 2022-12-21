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Posted 21 декабря 2022, 05:12

Published 21 декабря 2022, 05:12

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Пожилая пермячка помогла задержать студента техникума, приехавшего за деньгами для мошенников

Пожилая пермячка помогла задержать студента техникума, приехавшего за деньгами для мошенников

21 декабря 2022, 05:12
Фото: 1MI.
Полицейские вручили женщине благодарственное письмо.

В Перми 75-летняя женщина помогла задержать мошенника-курьера. Вечером 12 декабря на стационарный телефон пенсионерки позвонил незнакомец и представился следователем. Он рассказал, что дочь пермячки переходила улице в неположенном месте перед близко идущим автомобилем и спровоцировала ДТП. По словам злоумышленника, водитель якобы экстренно вывернул руль, чтобы не сбить прохожую, получил множество травм и госпитализирован в больницу.

После этого лже-следователь передал телефон якобы дочери пенсионерки, которая рыдала в трубку и просила мать помочь. Затем трубку передали «врачу», который подтвердил, что водителя автомобиля доставили в больницу. Мошенники рассказали, что бабушке необходимо заплатить несколько сотен тысяч рублей, чтобы дочь не лишилась свободы.

Пенсионерка заподозрила неладное, подыграла злоумышленникам и одновременно позвонила с мобильного телефона в полицию и рассказала о происходящем. Сотрудники уголовного розыска задержали курьера, приехавшего к женщине за деньгами. Он оказался первокурсником одного из пермских техникумов, желающим подзаработать.

Руководство регионального МВД решило наградить пенсионерку благодарственным письмом с теплыми пожеланиями. Женщина рассказала, что, если бы она не остановила мошенников, то им бы удалось обмануть другого пожилого человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

#Общество
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