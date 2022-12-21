Пожилая пермячка помогла задержать студента техникума, приехавшего за деньгами для мошенников

Posted 21 декабря 2022, 05:12
Published 21 декабря 2022, 05:12
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
В Перми 75-летняя женщина помогла задержать мошенника-курьера. Вечером 12 декабря на стационарный телефон пенсионерки позвонил незнакомец и представился следователем. Он рассказал, что дочь пермячки переходила улице в неположенном месте перед близко идущим автомобилем и спровоцировала ДТП. По словам злоумышленника, водитель якобы экстренно вывернул руль, чтобы не сбить прохожую, получил множество травм и госпитализирован в больницу.
После этого лже-следователь передал телефон якобы дочери пенсионерки, которая рыдала в трубку и просила мать помочь. Затем трубку передали «врачу», который подтвердил, что водителя автомобиля доставили в больницу. Мошенники рассказали, что бабушке необходимо заплатить несколько сотен тысяч рублей, чтобы дочь не лишилась свободы.
Пенсионерка заподозрила неладное, подыграла злоумышленникам и одновременно позвонила с мобильного телефона в полицию и рассказала о происходящем. Сотрудники уголовного розыска задержали курьера, приехавшего к женщине за деньгами. Он оказался первокурсником одного из пермских техникумов, желающим подзаработать.
Руководство регионального МВД решило наградить пенсионерку благодарственным письмом с теплыми пожеланиями. Женщина рассказала, что, если бы она не остановила мошенников, то им бы удалось обмануть другого пожилого человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.