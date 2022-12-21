«Сказочный генерал не способен оскорбить боевого офицера». Что в ТЮЗе думают о спектакле с военным в юбке

Posted 21 декабря 2022,, 10:46
Published 21 декабря 2022,, 10:46
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Пермячка Яна Злодеева осталась недовольна одной из сцен спектакля «Золушка» (6+). Ее не устроил образ генерала в юбке: «Эти образы ложатся напрямую в головушки деток… Военный в юбке… самый главный в королевстве военный! Кстати, дети это тоже сразу заметили. Для меня такое категорически неприемлемо, хотя работники утверждают, что спектакль прошёл цензуру. В таком случае становится ещё более грустно», — написала пермячка в соцсетях. Также она поинтересовалась у аккаунта Минкульта, допустимо ли подобное. Первыми на комментарий обратили внимание журналисты Ura.ru.
Кроме того, женщине не понравилось, что актеры говорят слишком быстро, из-за чего ей было сложно уловить смысл. Однако она похвалила удобные кресла, прекрасную игру актеров и спецэффекты.
Пост зрительницы прокомментировало сообщество ТЮЗа на ее личной странице, но ответило не по теме.
* Движение признано экстремистским в России.
Женщина рассказала Properm.ru, что не собирается подавать жалоб в прокуратуру из-за содержания спектакля. Кроме того, на она отметила, что людей, видимо, все устраивает, судя по комментариям.
Но пермячка осталась недовольна комментарием ТЮЗа. Она связалась с директором театра. Он не посчитал комментарий каким-то личным оскорблением, но пообещал разобраться.
Театр также отреагировал на критику пермячки в своем сообществе, напомнив, что цензура запрещена Конституцией. Было и уточнение про килты как пример ношения юбок мужчинами: «"Золушка» — это сказка. Спектакль — это всегда отдельная вселенная с собственными правилами. Ни один сказочный генерал не способен оскорбить боевого офицера», — подытожили в театре.
В пресс-службе краевого Минкульта пояснили, что жалоб на спектакль к ним не поступало. В ТЮЗе на запрос Properm.ru пока не ответили.
С 5 декабря в России действует закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и смены пола. За нарушение закона для физлиц штраф может составить до сотен тысяч рублей, для юрлиц — до 5 млн рублей.