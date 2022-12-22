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Posted 22 декабря 2022, 13:35

Published 22 декабря 2022, 13:35

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Пермском крае не будут запрещать запуск салютов на Новый год

В Пермском крае не будут запрещать запуск салютов на Новый год

22 декабря 2022, 13:35
Фото: Properm.ru.
Ранее о запрете на салюты говорили в Москве, но оказалось, что и в столице подобных ограничений нет.

СМИ на этой неделе заявили со ссылкой на МЧС, что в Москве нельзя будет запускать фейерверки в Новый год согласно закону «О тишине». При этом речь даже шла об административной ответственности. В МЧС России по Пермскому краю пояснили, что никаких законодательных ограничений на запуск пиротехнических изделий в регионе нет, сообщает журналист Properm.ru с пресс-конференции МЧС.

При этом заместитель начальника Вадим Попов уточнил, что задачи запретить фейерверки нет, есть цель сделать все, чтобы их запускали безопасно.

В этом году власти Перми отказались от запуска фейерверка в новогоднюю ночь. Если в прошлые два года его не было из-за пандемии коронавируса, то сейчас его отменили в связи со спецоперацией и мобилизацией.

#Общество
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