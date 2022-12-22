В Пермском крае не будут запрещать запуск салютов на Новый год

СМИ на этой неделе заявили со ссылкой на МЧС, что в Москве нельзя будет запускать фейерверки в Новый год согласно закону «О тишине». При этом речь даже шла об административной ответственности. В МЧС России по Пермскому краю пояснили, что никаких законодательных ограничений на запуск пиротехнических изделий в регионе нет, сообщает журналист Properm.ru с пресс-конференции МЧС.