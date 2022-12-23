Фестиваль «Небесная ярмарка» в следующем году пройдёт не в Кунгуре

«Перед нашей командой была поставлена задача найти новую локацию. – пишет Вадим Лысанов. - Рассмотрев всевозможные варианты, взвесив плюсы и минусы, было принято решение остановится на этом участке, который будет передан в собственность округа. Здесь красивые места, живописная природа, недалеко река Ирень. От Кунгура до Тёплой – 15 км. Место будет обустроено под проведение фестиваля и станет новым центром притяжения для жителей и гостей округа».