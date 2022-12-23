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Posted 23 декабря 2022, 07:08

Published 23 декабря 2022, 07:08

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

Фестиваль «Небесная ярмарка» в следующем году пройдёт не в Кунгуре

Фестиваль «Небесная ярмарка» в следующем году пройдёт не в Кунгуре

23 декабря 2022, 07:08
Фото: Properm.ru.
Новая площадка «Небески» находится рядом с деревней Тёплая.

Фестиваль «Небесная ярмарка» переезжает на новую площадку. Участок находится рядом с деревней Тёплая, сообщает в своём телеграм-канале глава Кунгурского городского округа Вадим Лысанов.

«Всеми любимый зрелищный фестиваль приобретёт новый формат и пройдёт на новой площадке OPEN AIR «Тёплая», под девизом «Открой Кунгурский округ с неба». Также изменится дата проведения фестиваля. Он состоится в августе» - сообщает Лысанов в посте.

Как подчёркивает чиновник, вопрос о переносе площадки фестиваля назревал давно. Масштаб фестиваля за последние годы вырос за пределы стадиона «Труд». После реконструкции стадиона, которая началась в этом году, проведение ярмарки на прежнем месте исключено.

«Перед нашей командой была поставлена задача найти новую локацию. – пишет Вадим Лысанов. - Рассмотрев всевозможные варианты, взвесив плюсы и минусы, было принято решение остановится на этом участке, который будет передан в собственность округа. Здесь красивые места, живописная природа, недалеко река Ирень. От Кунгура до Тёплой – 15 км. Место будет обустроено под проведение фестиваля и станет новым центром притяжения для жителей и гостей округа».

«Небесная ярмарка» — фестиваль воздухоплавания, который с 2002 года ежегодно проводится в Кунгуре. Традиционным временем проведения раньше были конец июня — начало июля.

#Общество#Небесная ярмарка
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