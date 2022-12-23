«Парма-Пари» на выезде проиграла «Локомотиву-Кубань»

До конца первой половины игры команды вели равную борьбу с небольшим преимуществом «Локо». Во второй четверти благодаря Павлу Антипову «Парма» пришла к минимальному отставанию — 35:34. Однако к большому перерыву соперник оторвался со счетом 48:41. В начале заключительной четверти счет составлял уже 78:63 в пользу хозяев паркета. Однако к завершению игры «Парма» смогла уменьшить отставание до двух очков.