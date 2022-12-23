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Posted 23 декабря 2022, 03:53

Published 23 декабря 2022, 03:53

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

«Парма-Пари» на выезде проиграла «Локомотиву-Кубань»

23 декабря 2022, 03:53
Сюжет
Парма
Пермякам не хватило всего нескольких очков до победы.

Пермский баскетбольный клуб «Парма-Пари» уступил победу «Локомотиву-Кубань» на выезде в Краснодаре вчера, 22 декабря. Встреча команд в рамках Единой лиги ВТБ завершилась со счетом 87:85 в пользу соперника. Самым результативным в «Парме» стал Джастин Роберсон, собравший 22 очка, 11 передач и пять подборов.

До конца первой половины игры команды вели равную борьбу с небольшим преимуществом «Локо». Во второй четверти благодаря Павлу Антипову «Парма» пришла к минимальному отставанию — 35:34. Однако к большому перерыву соперник оторвался со счетом 48:41. В начале заключительной четверти счет составлял уже 78:63 в пользу хозяев паркета. Однако к завершению игры «Парма» смогла уменьшить отставание до двух очков.

Следующая игра пермяков состоится уже в 2023 году, 4 января. «Парма» встретится с саратовским «Автодором» во дворце спорта «Кристалл».

#Спорт#Парма#Баскетбол
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