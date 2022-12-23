В Перми может появится экскурсионный автобус №300 с маршрутом по достопримечательностям

«В поездке можно будет послушать аудиогид с информацией об истории Перми, знаковых местах и наших выдающихся земляках. — делится подробностями идеи Дёмкин.- Приобрести билет можно будет непосредственно в автобусе, он будет действовать в течение дня, то есть можно будет выходить на каких-то остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус. Он будет ездить по регулярному расписанию».