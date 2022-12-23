В Перми может появится экскурсионный автобус №300 с маршрутом по достопримечательностям

Posted 23 декабря 2022, 08:10
Published 23 декабря 2022, 08:10
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
В следующем году в Перми может появится экскурсионный автобус с маршрутом по основным достопримечательностям города. Об этом в своём телеграмм-канале сообщает глава Перми Алексей Дёмкин.
У автобуса, по словам мэра, «будет символичный №300», он будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея.
«В поездке можно будет послушать аудиогид с информацией об истории Перми, знаковых местах и наших выдающихся земляках. — делится подробностями идеи Дёмкин.- Приобрести билет можно будет непосредственно в автобусе, он будет действовать в течение дня, то есть можно будет выходить на каких-то остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус. Он будет ездить по регулярному расписанию».
Глава города дал поручение департаменту транспорта оперативно провести торги, чтобы экскурсионный автобус начал курсировать уже в мае.