properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2022, 08:10

Published 23 декабря 2022, 08:10

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

В Перми может появится экскурсионный автобус №300 с маршрутом по достопримечательностям

23 декабря 2022, 08:10
Сюжет
Пермская езда
Власти города пытаются запустить автобус уже в мае.

В следующем году в Перми может появится экскурсионный автобус с маршрутом по основным достопримечательностям города. Об этом в своём телеграмм-канале сообщает глава Перми Алексей Дёмкин.

У автобуса, по словам мэра, «будет символичный №300», он будет оформлен элементами фирменного стиля юбилея.

«В поездке можно будет послушать аудиогид с информацией об истории Перми, знаковых местах и наших выдающихся земляках. — делится подробностями идеи Дёмкин.- Приобрести билет можно будет непосредственно в автобусе, он будет действовать в течение дня, то есть можно будет выходить на каких-то остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус. Он будет ездить по регулярному расписанию».

Глава города дал поручение департаменту транспорта оперативно провести торги, чтобы экскурсионный автобус начал курсировать уже в мае.

#Общество#Пермская езда#Пермь 300#Юбилей города
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика