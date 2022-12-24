Не поскользнитесь! Синоптики обещают в Пермском крае и гололед, и гололедицу, и мокрый снег

Posted 24 декабря 2022, 09:29
Published 24 декабря 2022, 09:29
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
По данным Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 23-24 декабря в отдельных районах Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах гололёд, налипание мокрого снега на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, местами порывы до 17 м/с.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны:
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;
2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
3. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
4. Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении, особенно при переходе проезжей части.