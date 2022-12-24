Не поскользнитесь! Синоптики обещают в Пермском крае и гололед, и гололедицу, и мокрый снег

1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;

2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;

3. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;

4. Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении, особенно при переходе проезжей части.

