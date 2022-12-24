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Posted 24 декабря 2022, 09:29

Published 24 декабря 2022, 09:29

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

Не поскользнитесь! Синоптики обещают в Пермском крае и гололед, и гололедицу, и мокрый снег

24 декабря 2022, 09:29
По данным Пермского ЦГМС 24-25 декабря в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления: в отдельных районах гололёд, налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев, на дорогах гололедица.

По данным Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 23-24 декабря в отдельных районах Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах гололёд, налипание мокрого снега на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, местами порывы до 17 м/с.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны:

  • обрывы линий электропередач;
  • сход снега и льда с крыш;
  • аварии на системах ЖКХ;
  • заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.


Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;
2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
3. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
4. Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении, особенно при переходе проезжей части.

#Общество#Погода#Погода в перми#Гололед#Гололедица
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