Бывший пермский чиновник стал куратором строительства новых школ в 15 регионах

Михаил Берников — выходец из Орла. В 2015 году приехал в Пермь, где возглавил контрольный департамент администрации губернатора Пермского края, в 2017 году был назначен первым заместителем министра строительства и архитектуры Прикамья. В мае 2018-го возглавил департамент имущественных отношений администрации Перми, в мае 2022 года покинул эту должность.