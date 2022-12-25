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Posted 25 декабря 2022, 08:42

Published 25 декабря 2022, 08:42

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

Бывший пермский чиновник стал куратором строительства новых школ в 15 регионах

25 декабря 2022, 08:42
Михаил Берников перешёл на работу в ФАУ «РосКапСтрой».

Бывший начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников назначен заместителем руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В настоящий момент основной задачей чиновника на новой должности является курирование проекта по строительству новых школ «ПроШкола» в 15 регионах.

Михаил Берников — выходец из Орла. В 2015 году приехал в Пермь, где возглавил контрольный департамент администрации губернатора Пермского края, в 2017 году был назначен первым заместителем министра строительства и архитектуры Прикамья. В мае 2018-го возглавил департамент имущественных отношений администрации Перми, в мае 2022 года покинул эту должность.

#Общество#Назначение
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