Бывший пермский чиновник стал куратором строительства новых школ в 15 регионах

Posted 25 декабря 2022, 08:42
Published 25 декабря 2022, 08:42
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
Бывший начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников назначен заместителем руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В настоящий момент основной задачей чиновника на новой должности является курирование проекта по строительству новых школ «ПроШкола» в 15 регионах.
Михаил Берников — выходец из Орла. В 2015 году приехал в Пермь, где возглавил контрольный департамент администрации губернатора Пермского края, в 2017 году был назначен первым заместителем министра строительства и архитектуры Прикамья. В мае 2018-го возглавил департамент имущественных отношений администрации Перми, в мае 2022 года покинул эту должность.